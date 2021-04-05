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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Британия начинает тестировать ковид-паспорта. У экспертов есть вопросы

09:54 05.04.2021 |

Мир

Британское правительство в апреле начнет в пилотном режиме тестировать ряд мер, которые позволят обеспечить безопасное проведение массовых мероприятий со зрителями. В частности, тестировать будут систему "паспортов вакцинации", в которых будут отметки о болезни, вакцинации от Covid-19 и отрицательных результатах ПЦР-тестов.

Идея ковид-паспортов в Британии возникла еще в начале года, однако до недавнего времени власти утверждали, что вводить их пока не планируется. На прошлой неделе британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что паспорта могут быть введены внутри страны и для поездок за границу.

"Определенно в мире будут использоваться "паспорта вакцинации" для международных поездок. Вы уже видите, что в этом заинтересованы другие страны, авиационная отрасль, и в этом есть логика", - сказал Джонсон.

В понедельник Джонсон, как ожидается, расскажет об этих планах подробнее, а также объявит о том, смогут ли жители Британии выезжать на отдых за рубеж с 17 мая. Британская пресса ранее писала, что, возможно, британцам не разрешат выезжать за пределы страны до 1 июля.

В настоящее время в стране от коронавируса вакцинировано 60% взрослого населения, и, согласно опросам, британцы в целом положительно относятся к возможному введению ковид-паспортов.

Как будет проходить пилотный проект?

Новые меры безопасности, которые включают в себя специальную обработку помещений, где проводятся массовые мероприятия, и тестирование гостей, будут обкатывать на финальном матче Кубка Англии, чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, массовом забеге в Хартфордшире и на нескольких мероприятиях в Ливерпуле, включая вечер в ночном клубе, бизнес-конференцию и кинопоказ.

Первым пилотным мероприятием станет комедийный вечер в Ливерпуле 16 апреля, где зрителей протестируют на коронавирус до и после шоу.

Профессор Иэн Бьюкен из Ливерпульского университета, который будет принимать участие в эксперименте, рассказал в программе Би-би-си Breakfast, что вакцинация не будет критерием допуска к мероприятиям.

Посетителям, в частности, будут напоминать через смс-сообщения о правилах гигиены, соблюдении социальной дистанции, сведении к минимуму контактов перед мероприятием, а также о необходимости тестирования перед ним.

"Все мероприятия будут проходить в хорошо вентилируемых местах... Людей попросят свести к минимуму контакты и пройти еще один тест через пять дней после с целью исследования", - сказал профессор.

В будущем власти могут ввести специальное приложение (наподобие приложения Национальной службы здравоохранения (NHS) Test And Trace), через которое можно будет продемонстрировать статус вакцинации или результаты тестирования.

Правительство заявило, что оно также работает с экспертами над исключениями для людей, которым вакцинация не рекомендуется. На Даунинг-стрит ранее заявляли, что система "сертификатов вакцинации" не будет распространяться на общественный транспорт и магазины, которые торгуют товарами первой необходимости.

Компании, которые могут открыться в ближайшие недели, в том числе пабы, рестораны и розничная торговля, пока не могут использовать эту систему. Однако источники Би-би-си говорят, что не исключается, что сертификат будет требовать гостиничный бизнес - вероятно, чтобы уменьшить потребность в социальном дистанцировании.

Что говорят о новых правилах?

В статье для Sunday Telegraph член британского правительства Майкл Гоув назвал получение сертификатов для международных поездок "неизбежным" и сказал, что это также может быть "ценным подспорьем" в ускорении открытия отдельных секторов национальной экономики.

"Если правительство не возьмет на себя инициативу, другие могут установить правила. Как должны быть очерчены границы, чтобы защитить свободу, уважать частную жизнь, продвигать равенство и в то же время вернуть нас к нормальной жизни?" - пишет Гоув, который в том числе отвечает за внедрение ковид-паспортов.

Однако критики этой системы, в том числе более 40 депутатов-консерваторов, предположили, что система подобных сертификатов может быть "дискриминационной и контрпродуктивной".

Их опасения поддержали ведущие ученые, в том числе эксперт по инфекционным заболеваниям Майк Тилдесли, который сказал в интервью Би-би-си, что он выступает категорически против идеи ковид-паспортов в момент, когда многие люди не могут пройти вакцинацию.

"Я понимаю, что нам нужен некоторый уровень безопасности, чтобы эти события не возобновились снова, - добавил он. - Что нам действительно нужно, так это справедливая система, которая не дискриминирует некоторых членов нашего общества".

Профессор Мелинда Миллс, директор Центра демографических наук Леверхалма при Оксфордском университете, заявила, что многие вопросы по новой схеме остаются открытыми.

"Есть научные вопросы, есть логистические вопросы: как это будет работать, с приложением или бумажной версией? Также есть этические вопросы: нужно ли мне платить за тестирование, если я не прошел вакцинацию или не имел такой возможности?"

Telegraph сообщает, что технология "ковид-паспортов" может быть готова не раньше осени, поскольку высокопоставленные источники в правительстве полагают, что на ее разработку уйдут "месяцы, а не недели".

Sunday People пишет, что цифровые паспорта могут быть выходом "на ограниченное время". При этом газета Sun не впечатлилась этим планом - по мнению журналистов, он "щекотливый", "открыт для злоупотреблений" и в нем больше недоработок, чем выгоды.

Хотя предложенные планы охватывают только Англию, правительство обсуждает эту схему также с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией.
 

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