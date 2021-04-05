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Сводный брат короля Иордании Хамза взят под домашний арест
09:36 05.04.2021 |
В Иордании сводный брат короля Иордании Хамза бин Хусейн помещен под домашний арест на фоне сообщений о масштабном заговоре с целью свержения короля Абдаллы Второго. Армия призвала Хамзу отказаться от любой деятельности, подрывающей стабильность государства, сообщили местные СМИ вечером в субботу, 3 апреля.
По информации Генштаба вооруженных сил Иордании, по делу о заговоре задержаны бывший министр финансов Басем Авадалла и член королевской семьи Шариф Хасан Бен Саид. В то же время армейское командование опровергло сообщение об аресте бывшего наследного принца Хамзы. Ранее газета The Washington Post сообщила, что в Иордании по делу об "угрозе для стабильности государства" арестованы Хамза и еще около 20 человек.
Видеообращение бывшего наследного принца
Сам Хамза бин Хусейн в видеозаписи, переданной британской медиакомпании ВВС через адвоката, сообщил, что он находится под домашним арестом, опровергнув при этом обвинения в причастности к заговору и подчеркнув, что он "не несет ответственности за развал государственного руководства, коррупцию и некомпетентность".
"В Иордании уже невозможно выражать свое мнение и критиковать власти без того, чтобы подвергнуться за это запугиванию, гонениям и угрозам. Иорданские власти полагают, что их личные и финансовые интересы и их коррупция важнее жизни, достоинства и будущего десяти миллионов живущих здесь людей. Страна погрузилась в пучину коррупции, кумовства и бесхозяйственности", - подчеркнул Хамза бин Хусейн.
Он также сообщил, что начальник генштаба ВС Иордании посетил его и сообщил о взятии его под домашний арест. По словам Хамзы, задержаны также многие его друзья, его лишили телохранителей, доступа к телефону и интернету.
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