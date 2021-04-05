Финансовые новости
- |
- 05.04.21
- |
- 12:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Командование США и Канады сообщило о сходе военного спутника РФ с орбиты
09:44 05.04.2021 |
Российский военный спутник для дистанционного зондирования Земли "Космос-2525", запущенный в 2018 году, сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Это следует из данных командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), размещенных в субботу, 3 апреля, на сайте space-track.org, который по заданию ВВС США отслеживает перемещение искусственных спутников Земли.
По сведениям американских военных, аппарат вошел в атмосферу Земли 1 апреля. Его разрушение произошло примерно в 07.43 EET над южной частью Тихого океана.
Что послужило причиной схода с орбиты, не сообщается. В российском Минобороны России информацию пока не прокомментировали.
Экспериментальный малый космический аппарат "Космос-2525" был запущен с помощью ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в марте 2018 года. Спутник был разработан и произведен корпорацией "ВНИИЭМ" - российским приборостроительным предприятием в структуре "Роскосмоса".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Больше грязи: Как изменятся избирательные кампании после победы «слуги» Вирастюка
ТОП-НОВОСТИ
|УПЦ и Зеленский. Отменит ли президент принудительное переименование церкви
|Позитив недели. Наши ПТРК «Корсар» готовы бить по российским танкам
|Мутные маневры. Как в ОРДЛО готовятся к весенней эскалации
|Рост курса доллара на межбанке 2 апреля объясняли совпадением сразу трех факторов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Британия начинает тестировать ковид-паспорта. У экспертов есть вопросы
|Командование США и Канады сообщило о сходе военного спутника РФ с орбиты
|В ЕЦБ назвали срок запуска цифрового евро
|Сводный брат короля Иордании Хамза взят под домашний арест
|Азербайджан нашел доказательства обстрела своей территории российскими ракетами
|Байден отменил введенные Трампом санкции против суда в Гааге
Это интересно
|Opel заменит логотипы на машинах QR-кодами
|IBM установит в клинике США первый частный квантовый компьютер
|Casio представила G-Shock GSW-H1000 — свои первые смарт-часы на базе Wear OS
|Массовые электромобили начнут приносить прибыль только при цене батарей $60 за 1 кВт‧ч
|428 сил и спортивный обвес: Nissan представил «заряженный» Patrol
|Volkswagen показал очередной кроссовер на букву T
|Microsoft поставит армии США 120 тысяч шлемов на базе HoloLens для тренировок с AR