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Байден отменил введенные Трампом санкции против суда в Гааге
08:04 05.04.2021 |
Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о введении санкций против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США в пятницу, 2 апреля.
Эти меры были "неуместными и неэффективными", заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему не согласны с действиями МУС "в отношении палестинской и афганской ситуаций". "Мы сохраняем свое давнее несогласие с попытками суда установить юрисдикцию над военнослужащими государств, не являющихся участниками (МУС. - Ред.), как, например, США и Израиля", - продолжил Блинкен. Он отметил также, что эти разногласия лучше решать через диалог, чем с помощью санкций.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) приветствовал решение новой администрации США, назвав его вкладом в международную борьбу против безнаказанности. Отмена санкций по отношению к высокопоставленным сотрудникам Международного уголовного суда в Гааге является важным шагом в деле обеспечения независимости МУС, говорится в официальном заявлении главы МИД ФРГ.
Санкции Трампа против сотрудников МУС
В июне 2020 года Дональд Трамп подписал указ, позволяющий запретить сотрудникам МУС и их родственникам въезд в Соединенные Штаты и заморозить их активы в США. Несколькими месяцами ранее, в марте 2020 года, МУС дал добро на проведение расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных в 2003-2014 годах в Афганистане.
Прокурор суда пытается выяснить, замешаны ли в них боевики движения "Талибан", афганские власти, солдаты США и американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Вашингтон не признает Международный уголовный суд, созданный в 2002 году.
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