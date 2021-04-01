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Названы секретные условия кредитов Китая другим странам
13:03 01.04.2021 |
КНР выдавала развивающимся странам кредиты на условиях, которые ставили других кредиторов в неравное положение, пишет FT. В частности, китайские банки обязывали заемщиков исключить долг из списка реструктуризации Парижского клуба.
При кредитовании стран с низким уровнем дохода Китай использует контракты, дающие ему скрытое преимущество перед другими кредиторами, что угрожает подорвать усилия по облегчению бремени задолженности таких государств, сообщила Financial Times со ссылкой на экспертный доклад.
Этот доклад подготовили аналитики исследовательской лаборатории AidData при Колледже Вильгельма и Марии в США, а также Центр глобального развития, Кильский институт мировой экономики и Институт мировой экономики Петерсона. Авторы проанализировали сто контрактов, заключенных, в частности, Экспортно-импортным банком Китая и Китайским банком развития с 24 развивающимися странами, включая Аргентину, Эквадор и Венесуэлу, которые объявили дефолт.
Все контракты, подписанные после 2014 года - 38 из 100, - содержали пункты о конфиденциальности, которые затрудняли другим кредиторам возможность установить истинное финансовое положение заемщика, выяснили эксперты. Это означает, что «граждане как стран-кредиторов, так и стран-заемщиков не могут привлечь власти к ответственности за тайные кредиты», предупредили они.
Некоторые условия договоров повлияли на внутреннюю и внешнюю политику стран-заемщиков. Среди них - положения о перекрестном дефолте, срабатывающие при любом действии, которое рассматривается как неблагоприятное для интересов «субъекта КНР», а также дающие кредитору право на немедленное погашение долга, если страна-должник и Китай прекратили дипломатические отношения, говорится в докладе.
Помимо этого почти треть (30%) проанализированных соглашений, которые охватывали кредитные обязательства на общую сумму $36,6 млрд в период с 2000 по 2020 год, требовали от суверенного заемщика специального залогового счета - как правило, в «подходящем для кредитора» банке.
Почти три четверти контрактов также содержали положение «без Парижского клуба», то есть обязывали заемщика исключить долг из списка реструктуризации последнего. Напомним: эта неофициальная межправительственная организация развитых стран-кредиторов решает задачу реструктуризации задолженности развивающихся стран и занимается урегулированием госдолга стран-заемщиков перед странами-кредиторами.
Китай не входит в Парижский клуб, однако в 2020 году поддержал инициативы G20, направленные на решение проблемы растущей задолженности развивающихся стран. Эти инициативы, в свою очередь, совместно реализуются Парижским клубом, Международным валютным фондом и Всемирным банком с использованием конвенций Парижского клуба, включая равное отношение ко всем кредиторам.
Однако выводы доклада «явно расходятся» с обязательствами, которые Китай взял на себя по соглашениям G20, отметил старший научный сотрудник Центра глобального развития Скотт Моррис. В то же время член совета директоров центра Джон Липски заявил, что приверженность КНР этим соглашениям будет проверена в ближайшие месяцы на практике.
Китай занимает первое место в списке крупнейших суверенных кредиторов развивающихся стран, следует из данных Всемирного банка, которые собрал экономист американского Института управления природными ресурсами (NRGI) Дэвид Михалый. КНР прокредитовала этих заемщиков на $149 млрд.
В пятерку лидеров среди кредиторов также вошли Япония ($107,1 млрд), Германия ($28,3 млрд), Франция ($27,3 млрд) и Россия ($22,9 млрд). Крупнейшие должники последней - Белоруссия, Бангладеш и Венесуэла.
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