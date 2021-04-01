Microsoft поставит армии США 120 тысяч шлемов на базе HoloLens для тренировок с AR

Microsoft выиграла контракт на поставку гарнитур на базе HoloLens для армии США. Стоимость контракта может в перспективе достичь $21,88 миллиарда за 10 лет, и CNBC сообщает, что он подразумевает поставку компанией Microsoft около 120 000 гарнитур.

Стоит сказать, что программный гигант тесно сотрудничает с армией с 2018 года, а солдаты тестируют гарнитуры виртуальной реальности Integrated Visual Augmentation System (IVAS) в течение последних двух лет. Эти устройства сочетают в себе датчики ночного видения, тепловизоры высокого разрешения, а также умеют помечать солдат на проекционном дисплее.

«Система использует дополненную реальность и машинное обучение, чтобы создать реалистичную среду обучения смешанной реальности, чтобы силы ближнего боя (CCF) могли тренироваться, прежде чем вступать в бой с противниками», - говорится в заявлении армии США. В феврале армия показала, как более новая, более прочная версия проекционного дисплея позволяет операторам бронетехники видеть сквозь стены, например, боевой машины Bradley. Более раннюю версию критиковали за плохую работу сенсора и GPS, но теперь дизайн заметно улучшился.

Первоначально ещё в 2018 году Microsoft выиграла контракт на $479 млн на поставку для армии США версии своей гарнитуры дополненной реальности HoloLens. Этот шаг был встречен яростной критикой со стороны некоторых сотрудников Microsoft, что вынудило исполнительного директора Сатью Наделлу (Satya Nadella) давать комментарии. Однако всё это не помешало Microsoft продолжить сотрудничество с Министерством обороны США в рамках создания новой гарнитуры (учитывая сумму контракта - неудивительно).

«Microsoft тесно сотрудничала с армией США в течение последних двух лет, и вместе мы первыми разработали дизайн, ориентированный на солдат, чтобы обеспечить быстрое прототипирование продукта и предоставить солдатам инструменты и возможности, необходимые для выполнения их миссии», - отметил изобретатель Microsoft HoloLens Алекс Кипман (Alex Kipman).

HoloLens не претерпела каких-либо значительных изменений с аппаратной точки зрения со времени выпуска второй версии гарнитуры смешанной реальности в 2019 году. Microsoft постепенно улучшала программную часть шлемов HoloLens наряду с развитием поддержки жестов. Недавно была добавлена технология Microsoft Mesh - своего рода голографическая телепортация, позволяющая людям видеть друг друга в виртуальном пространстве.

Первоначальная волна устройств дополненной реальности и подобных гарнитур вроде HoloLens, Google Glass и Snapchat Spectacles в конечном счёте изменила свои бизнес-модели, сместив акцент с обычных пользователей на специфические отрасли вроде коммерческого применения, промышленности, армии и космоса. Но, возможно, вскоре начнётся новая попытка сделать подобные устройства массовыми. Сообщается, что почти пятая часть сотрудников Facebook работает над технологиями VR и AR; Apple поручила своему бывшему боссу по аппаратному обеспечению заниматься исключительно разработками в области AR и VR; а Samsung, Snap, Qualcomm и другие в последнее время демонстрируют всё больше прототипов подобных устройств.