На Китай к 2025 году будет приходиться 60% мирового трафика 5G

Хотя внедрение технологии 5G все еще находится на начальной стадии, Китай активно развертывает сети нового поколения, чтобы укрепиться в качестве крупнейшего производителя и возглавить следующий этап промышленной революции. Такого мнения придерживаются специалисты консалтинговой компании ABI Research, прогнозирующие, что к 2025 году количество абонентов 5G на китайском рынке достигнет 739 млн или почти 40% мирового рынка. Что касается годового потребления мобильных данных, то к 2025 году годовой трафик данных 5G в Китае достигнет 782 ЭБ. Это почти 60% общемирового трафика 5G.

Аналитики отмечают, что китайские операторы сотовых сетей принадлежат государству, поэтому они получают широкую поддержку в развитии сетей 5G. Так, еще в 2018 году они получили лицензии на использование спектра 5G для испытаний, что дает им прекрасную возможность спланировать лучшие стратегии развертывания сети и подготовиться к коммерческому запуску 5G.

Более того, эксперты уверены, что текущая торговая война между США и Китаем и запреты на использование китайского оборудования в некоторых странах только ускорят развертывание 5G в Китае. По подсчетам ABI Research, по состоянию на октябрь 2020 года в Китае уже было развернуто 690 тысяч базовых станций 5G, а количество терминальных соединений превысило 160 млн.