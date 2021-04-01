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Великобритания сфокусируется на регулировании стейблкоинов, а не биткоина
18:03 31.03.2021 |
Великобритания в первую очередь сосредоточится на регулировании стейблкоинов, а не на более широком рынке криптовалют, заявил министр по финансовым услугам страны. Об этом сообщает Reuters.
Джон Глен сослался на угрозу конкуренции, когда какой-либо крупный частный игрок начнет доминировать в развивающейся сфере цифровых платежей.
«У некоторых фирм есть возможность быстро добиться доминирования и вытеснить других игроков благодаря их способности масштабироваться и подключаться к существующим онлайн-сервисам», - сказал Глен на конференции City & Financial.
По его словам, стейблкоины стали крупнейшим компонентом рынка криптовалют по объему торгов. Пока глобальный игрок в секторе не появился, но ситуация может быстро измениться, добавил министр.
Ранее беспокойство регуляторов по всему миру вызвал проект Libra, анонсированный Facebook в 2019 году. Компания подтвердила планы по запуску переименованного в Diem стейблкоина в 2021 году.
Глен также отметил, что Великобритания не намерена сдерживать инновации, когда речь идет об использовании технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют, таких как биткоин.
«У нас есть уникальная возможность добиться огромных успехов в повышении эффективности финансовых услуг и, в конечном итоге, принести пользу потребителям и экономике в целом», - подчеркнул он.
Напомним, глава ФРС США Джером Пауэлл также назвал регулирование стейблкоинов приоритетной задачей для ведомства.
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