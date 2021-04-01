Великобритания сфокусируется на регулировании стейблкоинов, а не биткоина

Великобритания в первую очередь сосредоточится на регулировании стейблкоинов, а не на более широком рынке криптовалют, заявил министр по финансовым услугам страны. Об этом сообщает Reuters.

Джон Глен сослался на угрозу конкуренции, когда какой-либо крупный частный игрок начнет доминировать в развивающейся сфере цифровых платежей.

«У некоторых фирм есть возможность быстро добиться доминирования и вытеснить других игроков благодаря их способности масштабироваться и подключаться к существующим онлайн-сервисам», - сказал Глен на конференции City & Financial.

По его словам, стейблкоины стали крупнейшим компонентом рынка криптовалют по объему торгов. Пока глобальный игрок в секторе не появился, но ситуация может быстро измениться, добавил министр.

Ранее беспокойство регуляторов по всему миру вызвал проект Libra, анонсированный Facebook в 2019 году. Компания подтвердила планы по запуску переименованного в Diem стейблкоина в 2021 году.

Глен также отметил, что Великобритания не намерена сдерживать инновации, когда речь идет об использовании технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют, таких как биткоин.

«У нас есть уникальная возможность добиться огромных успехов в повышении эффективности финансовых услуг и, в конечном итоге, принести пользу потребителям и экономике в целом», - подчеркнул он.

Напомним, глава ФРС США Джером Пауэлл также назвал регулирование стейблкоинов приоритетной задачей для ведомства.



