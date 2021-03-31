По данным ВБ, долги иностранных государств перед Россией составляют почти 23 млрд долларов

Иностранные государства, по данным на конец 2019 года, задолжали России 22,9 млрд долларов по двусторонним займам, следует из информации, размещенной на сайте Всемирного банка (ВБ) в среду, 31 марта. Крупнейшим должником России на тот момент являлась Беларусь с (8,1 млрд долларов), при этом в конце 2020 года было подписано соглашение о предоставлении Минску кредита еще на один млрд долларов.

Более одного млрд долларов задолжала России на конец 2019 года каждая из следующих стран: Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. Страны Африки совокупно должны Москве 973 млн долларов. Среди африканских должников России - Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания, при этом большинство кредитов были взяты этими странами еще во времена СССР. Отдельно в списке значится Египет с задолженностью в размере 495,5 млн долларов. Украина была должна России 606 млн долларов.

Агентство РБК отмечает, что министерство финансов России обычно не публикует подобную информацию: программа госкредитов описывается секретными приложениями к федеральному бюджету.

Пятое место в мире

По данным ВБ, в списке крупнейших в мире кредиторов Россия занимает пятое место. Лидирует в списке Китай - ему должны более 149 млрд долларов. Второе место в списке занимает Япония (107,1 млрд). За ними следуют Германия (28,3) и Франция (27,3 млрд долларов.

На шестом месте - уже после России - находится Саудовская Аравия - ей должны 17,1 млрд долларов.