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По данным ВБ, долги иностранных государств перед Россией составляют почти 23 млрд долларов
12:07 31.03.2021 |
Иностранные государства, по данным на конец 2019 года, задолжали России 22,9 млрд долларов по двусторонним займам, следует из информации, размещенной на сайте Всемирного банка (ВБ) в среду, 31 марта. Крупнейшим должником России на тот момент являлась Беларусь с (8,1 млрд долларов), при этом в конце 2020 года было подписано соглашение о предоставлении Минску кредита еще на один млрд долларов.
Более одного млрд долларов задолжала России на конец 2019 года каждая из следующих стран: Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. Страны Африки совокупно должны Москве 973 млн долларов. Среди африканских должников России - Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания, при этом большинство кредитов были взяты этими странами еще во времена СССР. Отдельно в списке значится Египет с задолженностью в размере 495,5 млн долларов. Украина была должна России 606 млн долларов.
Агентство РБК отмечает, что министерство финансов России обычно не публикует подобную информацию: программа госкредитов описывается секретными приложениями к федеральному бюджету.
Пятое место в мире
По данным ВБ, в списке крупнейших в мире кредиторов Россия занимает пятое место. Лидирует в списке Китай - ему должны более 149 млрд долларов. Второе место в списке занимает Япония (107,1 млрд). За ними следуют Германия (28,3) и Франция (27,3 млрд долларов.
На шестом месте - уже после России - находится Саудовская Аравия - ей должны 17,1 млрд долларов.
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