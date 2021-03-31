Финансовые новости
- |
- 31.03.21
- |
- 11:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Истребители НАТО 29 марта 10 раз поднимались на перехват самолетов РФ
08:13 31.03.2021 |
В понедельник 29 марта истребители НАТО десять раз поднимались в воздух, чтобы сопровождать российские бомбардировщики и истребители над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным и Балтийским морями.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Альянса.
В НАТО в связи с последними инцидентами о перехвате заявили о "необычном уровне воздушной активности РФ".
В целом авиация НАТО перехватила шесть различных групп российских военных самолетов вблизи воздушного пространства Альянса менее чем за шесть часов.
"Перехват нескольких групп российской авиации демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять небо союзников круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году", - заявил бригадный генерал Эндрю Хансен, заместитель начальника штабного управления воздушного командования союзников.
На крайнем Севере норвежские F-16 поднялись в воздух после того, как радары заметили две группы российских военных самолетов, которые пролетали у побережья Норвегии. Норвежские реактивные самолеты перехватили два бомбардировщика, которые продолжали полет к югу над Северным морем, что заставило Великобританию и Бельгию поднять свои самолеты Typhoon и F-16 соответственно. В тот же день норвежские F-16 перехватили два бомбардировщика Ту-160 Blackjack.
Радары НАТО также обнаружили три российских военных самолета вблизи воздушного пространства союзников над Черным морем. Турецкие, румынские и болгарские истребительные самолеты поднялись в небо, чтобы отслеживать российские самолеты, пока они не покинули район. Отдельно итальянский истребитель перехватил российский морской патрульный самолет Ил-38 в сопровождении истребителей.
Российские военные самолеты часто не передают код с указанием своего положения и высоты, не подают план полета или не общаются с диспетчерами воздушного движения, создавая потенциальный риск для гражданских авиалайнеров, отмечают в НАТО.
В Альянсе добавляют, что в понедельник ни один из российских самолетов не нарушил воздушное пространство стран НАТО.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Про переговоры Путина с Меркель и Макроном об Украине без Украины — интервью с Евгением Магдой
|Обвал доллара на межбанке 30 марта оказался неожиданным для многих
|Перевыборы в Раду. Почему на Донетчине у «слуг» не нашлось второго Вирастюка
|Рада поддержала налоговую амнистию от Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Смарт-ТВ: мультимедийная панель или полезный для работы гаджет
В РУБРИКЕ
|МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики
|Меркель и Макрон призвали Путина уважать права Навального
|Макрон и Меркель призвали Пурина взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе
|Истребители НАТО 29 марта 10 раз поднимались на перехват самолетов РФ
|Только патриоты в парламенте. Пекин взял под полный контроль избирательную систему Гонконга
|Европейский регулятор оштрафовал Moody`s на 3,7 миллиона евро
Это интересно
|Renault построит завод по переработке батарей электромобилей
|В США появились новые данные об эффективности мРНК-вакцин
|VW придумала новую марку для своих электрокаров — Voltswagen
|Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha будут производить одинаковые аккумуляторы для своих электрических мотоциклов
|Mercedes-Benz разработал новый бензиновый двигатель
|Volkswagen прекращает разработку новых моторов вслед за Audi
|США намерены за 10 лет уменьшить стоимость солнечной электроэнергии на 60%