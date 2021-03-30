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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Только патриоты в парламенте. Пекин взял под полный контроль избирательную систему Гонконга

18:05 30.03.2021 |

Мир

Власти Китая приняли поправки в закон Гонконга, коренным образом меняющие избирательную систему. Теперь им смогут управлять только пропекинские патриоты.

Число мест в парламенте Гонконга для свободно выбранных депутатов сокращается почти наполовину, а кандидаты, прежде чем баллотироваться, должны будут пройти проверку специальным комитетом на лояльность материковому Китаю.

Эти реформы направлены на то, чтобы Гонконгом управляли только сторонники Пекина. Критики говорят, что это фактически означает конец демократии в Гонконге, так как в городском парламенте теперь вообще не будет оппозиции.

Всекитайское собрание народных представителей - формально высший орган власти в КНР - принял резолюцию о необходимости таких изменений в Гонконге в начале марта. На прошлой неделе китайские государственные СМИ передали, что народные представители проголосовали за закон единогласно. Это меняет мини-конституцию Гонконга - его Основной закон.

Какие изменения происходят в Гонконге?

Китайское государственное агентство Синьхуа опубликовало список реформ, в числе которых изменения, касающиеся Законодательного совета Гонконга.

Число напрямую избираемых членов парламента сокращается с 35 до 20, но при этом общее число мест возрастает с 70 до 90. Таким образом, влияние демократически избранных депутатов в парламенте сильно размывается.

Всем желающим стать кандидатами в депутаты теперь придется пройти двухступенчатый процесс одобрения в подконтрольном Пекину избиркоме и еще одном новом отборочном комитете.

Прежде Законодательный совет Гонконга состоял из 70 человек. Половина из них назначалась и представляла в основном местный бизнес, тесно связанный с материковым Китаем. Однако свободные выборы оставшихся 35 депутатов приводили в городской парламент много представителей продемократических движений.

Изменения вводятся спустя несколько месяцев после того, как назначенная Пекином администрация лишила полномочий четырех оппозиционно настроенных депутатов городского Законодательного совета. Остальные 15 депутатов от продемократических сил в знак протеста ушли в отставку.

Поправки вступают в силу в среду, а местные законы в Гонконге изменятся соответственным образом в ближайшие недели. Местные выборы должны пройти в 2021 году.

Какова история Гонконга?

В 1997 году Британия передала свою бывшую колонию Китаю в рамках соглашения, призванного защитить права и свободы жителей Гонконга по меньшей мере на 50 лет.

В основе соглашения лежал принцип "Одна страна - две системы", закрепленный в Основном законе Гонконга. По нему город до 2047 года должен был сохранять автономию, а его жители - широкие политические права, включая свободу слова и собраний.

В качестве международного финансового и инвестиционного центра город сыграл важную роль в экономическом подъеме Китая.

Кто управляет Гонконгом?

При передаче Гонконга Китаю многие его жители надеялись, что за полвека и на материке произойдут демократические перемены, но события пошли в противоположном направлении.

В 2019 году в Гонконге произошли массовые волнения, непосредственным поводом для которых была попытка пропекинской исполнительной власти города провести через Законодательный совет закон об экстрадиции людей в материковый Китай по запросам его силовых органов.

В июне 2020 года был принят новый закон о госбезопасности Гонконга, в рамках которого жителям может грозить пожизненное заключение за любую деятельность, которую Пекин сочтет угрозой для своей власти над территорией.

Этот закон сделал уголовно наказуемыми не только прямые призывы к независимости, но и "разжигание вражды к властям" и апеллирование к мировому общественному мнению. Около ста горожан были арестованы и обвинены в подрывной деятельности. Самый известный из них - медиамагнат Джимми Лай.

Изменения в Гонконге вызвали беспокойство и критику со стороны мирового сообщества, однако Пекин отрицает, что они нарушают принцип "Одна страна, две системы".

В частности, администрация территории настаивает, что поправки в закон о формировании парламента не повлияют на мини-конституцию Гонконга, поскольку в ней редактируются только дополнения. Критики с этим не согласны.

"Технически, это не изменения Основного закона, - отмечает Иен Чун, профессор политологии в Университете Сингапура. - Но в том, что касается ощущения честных выборов и движения в сторону всеобщего избирательного права, изменения будут", - подчеркивает эксперт.

Анализ

Стивен Макдонелл, корреспондент Би-би-си в Китае

Вся оппозиция Коммунистической партии Китая теперь фактически вычеркнута из формальной политики Гонконга.

Когда об этих изменениях объявили несколько недель назад, мир отреагировал критикой.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн написала в "Твиттере" о беспокойстве по поводу того, что изменения в Гонконге "ослабят его демократические институты". Это еще было мягко сказано.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал происходящее "нападением на демократию".

Но по сути, избирательная система Гонконга уже была прогнута так, чтобы пропекинский лагерь никогда не потерял контроля над Законодательным советом, мини-парламентом города. Его главу уже назначает комитет, лояльный материковому Китаю.

В последний раз, когда в Гонконге прошли по-настоящему свободные выборы в местные советы, во всех округах, кроме одного победили кандидаты, выступающие за демократию.

Это явно напугало Пекин, и теперь он сделал так, чтобы продемократические кандидаты не могли даже выставлять свои кандидатуры.

 

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