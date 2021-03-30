Европейский регулятор оштрафовал Moody`s на 3,7 миллиона евро

Управление по надзору за рынком ценных бумаг Евросоюза (ESMA) оштрафовало в сумме на 3,7 миллиона евро пять подразделений международного рейтингового агентства Moody`s, сообщается на сайте регулятора.

В частности, компанию оштрафовали за непреднамеренное нарушение правил Евросоюза: они запрещают агентствам публиковать рейтинги компаний, в которых агентство удерживает долю от 10% акционерного капитала. То же касается компаний, в совете директоров которых у агентства есть свой представитель.

Регулятор отмечает, что Moody`s допускало эти нарушения с 2013 по 2017 год.

Самый крупный штраф был выписан филиалу Moody`s в Великобритании, на 2,735 миллиона евро.

Что касается германского подразделения, то его оштрафовали на 340 тысяч евро, французское - на 280 тысяч, итальянское и испанское - на 174 тысячи евро каждое.

Напомним, что два года назад за допущение конфликта интересов ESMA оштрафовало три дочерние структуры другого международного рейтингового агентства - Fitch. Тогда сумма штрафов составила 5,1 миллиона евро.