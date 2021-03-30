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Европейский регулятор оштрафовал Moody`s на 3,7 миллиона евро
13:35 30.03.2021 |
Управление по надзору за рынком ценных бумаг Евросоюза (ESMA) оштрафовало в сумме на 3,7 миллиона евро пять подразделений международного рейтингового агентства Moody`s, сообщается на сайте регулятора.
В частности, компанию оштрафовали за непреднамеренное нарушение правил Евросоюза: они запрещают агентствам публиковать рейтинги компаний, в которых агентство удерживает долю от 10% акционерного капитала. То же касается компаний, в совете директоров которых у агентства есть свой представитель.
Регулятор отмечает, что Moody`s допускало эти нарушения с 2013 по 2017 год.
Самый крупный штраф был выписан филиалу Moody`s в Великобритании, на 2,735 миллиона евро.
Что касается германского подразделения, то его оштрафовали на 340 тысяч евро, французское - на 280 тысяч, итальянское и испанское - на 174 тысячи евро каждое.
Напомним, что два года назад за допущение конфликта интересов ESMA оштрафовало три дочерние структуры другого международного рейтингового агентства - Fitch. Тогда сумма штрафов составила 5,1 миллиона евро.
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