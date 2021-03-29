Крупнейшая угольная компания мира построит 120 ГВт солнечных и ветровых электростанций до 2025 г

Китайская CHN Energy, по собственному заявлению, является крупнейшим в мире производителем угля. Продажи этого сырья компанией в 2019 году составили 670 млн тонн. Кроме того, CHN является крупнейшим в мире производителем электроэнергии на тепловых электростанциях (ТЭС), а также ветровой электроэнергии. В том же 2019 году CHN Energy выработала в общей сложности 969 ТВт*ч электроэнергии.

График, размещённый выше, был опубликован на днях в Твиттере энергетического аналитика Yan Qin.

Уже сегодня мощности ВИЭ крупнейшей угольной компании мира составляют 46 ГВт ветровых, 1,7 ГВт солнечных и 2 ГВт гидроэлектростанций.

Теперь к этим активам планируется добавить 120 ГВт (!) солнечных и ветровых мощностей всего за пять лет - к 2025 году. Невероятно много и невероятно быстро, по меркам других стран мира. Прежняя цель CHN на 2025 год: 70-80 ГВт.

Впрочем, установленная мощность угольных электростанций CHN Energy сегодня составляет 185 ГВт. Поэтому даже с таким весомым приростом, мощности ВИЭ компании в 2025 году едва ли составят половину всех её генерирующих активов.

Yan Qin также сообщает, что «большая пятерка» китайских энергетических компаний, к которым, помимо CHN Energy, отнесены Huaneng, Huadian, SPIC и Datang, планируют до 2025 года построить как минимум 353 ГВт мощностей ВИЭ, главным образом, солнечных и ветровых.

Ранее сообщалось, что прирост мощности солнечных электростанций в Китае может составить в этом году от 60 до 75 гигаватт