Возобновляемые источники обеспечили в 2020 году 97 % потребностей Шотландии в электроэнергии

Ещё в 2011 году Шотландия поставила перед собой важную цель, связанную с зелёной энергетикой: она хотела в 2020 году добиться генерации электроэнергии из возобновляемых источников, соответствующей 100 % потребностей своих электросетей. Хотя страна не смогла достичь этой цели, в прошлом году этот показатель составил впечатляющие 97,4 %.

Scottish Renewables, торговая организация шотландской промышленности возобновляемых источников энергии, сообщила (PDF), что по отношению к 2019 году отрасль показала 8-процентный рост. Исполнительный директор организации Клэр Мак (Claire Mack) добавила, что отрасль произвела достаточно энергии, чтобы обеспечить более чем 7 миллионов домохозяйств. Ветрогенерация остаётся главным возобновляемым источником энергии для страны, хотя в прошлом году наибольший рост наблюдался в гидроэнергетике.

Шотландские власти надеются, что к 2030 году возобновляемые источники энергии смогут удовлетворить 50 % потребностей страны не только в электроэнергии, но также в отоплении и транспорте. Однако, чтобы достичь этой цели, предстоит проделать большую работу.

Госпожа Мак сказала: «На внутренний и коммерческий транспорт приходится почти 25 % энергии, используемой в Шотландии, а отопление - это более половины потребностей и более половины всех выбросов парниковых газов». В настоящее время возобновляемые источники энергии обеспечивают только 6,5 % потребностей теплоснабжения. «Технологии, необходимые для замены газа в наших домах, уже существуют, но развёртывание их по всей стране - огромная задача, - добавила она. - Промышленность и правительство должны продолжать работать вместе для решения существующих проблем, если мы хотим полностью реализовать наш потенциал, достичь нулевого уровня к 2045 году».

Холли О'Доннелл (Holly O'Donnell), менеджер WWF Шотландии по климатической и энергетической политике, призывает ускорить внедрение электротранспорта и увеличить гранты на отопление из возобновляемых источников. Это могло бы помочь Шотландии активнее переходить на возобновляемые источники энергии для отопления и транспорта, а также снизить выбросы, поступающие из этих источников.