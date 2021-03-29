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Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет
09:56 29.03.2021 |
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД КНР Ван И в субботу, 27 марта, подписали в Тегеране соглашение "о политическом, стратегическом и экономическом сотрудничестве". Срок действия документа составляет 25 лет.
Комментируя подписание соглашения, в МИД Ирана отметили, что оно может "очень эффективно способствовать углублению иранско-китайских отношений". Со своей стороны, Китай рассматривает договор с Ираном как часть стратегии под названием One Belt, One Road ("Один пояс - один путь"), которая должна обеспечить реализацию мегапроекта"Новый Шелковый путь".
Критика соглашения о сотрудничестве с КНР в Иране
Фундамент будущего соглашения между Ираном и Китаем был заложен во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Тегеран в 2016 году, во время которого руководители обеих стран условились развивать совместную работу в таких областях, как транспорт, эксплуатация портов, энергетика, промышленность и сервис. Духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи назвал тогда сотрудничество с Пекином "правильным и разумным" шагом.
Между тем в парламенте Ирана планы подписать договор с Китаем были встречены неоднозначно. Причиной для критики послужило, в том числе, сделанное в 2020 году заявление бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о том, что правительство решило вести переговоры о заключении "нового соглашения на 25 лет с некой иностранной державой", не поставив об этом в известность население страны.
Реагируя на эту критику, Мохаммад Джавад Зариф, выступая в парламенте, заверил депутатов, что у готовящегося соглашения не будет никаких секретных протоколов, а общественность получит полную информацию о содержании документа после окончания переговоров. Несмотря на это обещание министра иностранных дел Ирана, до сих пор о деталях соглашения о сотрудничестве между КНР и Ираном известно очень мало, указывает агентство AFP.
Взаимоотношения Китая и Ирана
На сегодняшний день КНР является важнейшим торговым партнером Исламской Республики. До того, как в 2018 году США под руководством тогдашнего президента страны Дональда Трампа в одностороннем порядке отказались от соблюдения ядерного соглашения с Ираном и ввели против этого государства санкции, Китай был крупнейшим покупателем иранской нефти в мире.
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