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В Словакии премьер и министр финансов обменяются постами
09:36 29.03.2021 |
Премьер-министр Словакии Игор Матович в воскресенье, 28 марта, объявил об уходе с должности в свете скандала с российской вакциной от COVID-19 "Спутник V". Его преемником станет нынешний министр финансов Эдуард Хегер, который уступит свой пост самому главе правительства.
Хегер, входящий в партию Матовича "Обычные люди и независимые личности", анонсировал переговоры с четверкой партий правящей коалиции. После этого он намерен встретиться с президентом республики Зузаной Чапутовой. Именно глава государства в соответствии со словацкой конституцией наделена правом назначать премьера.
Правительственный кризис в Словакии разразился после того, как выяснилось, что Матович без согласования с партнерами по коалиции заключил договор с Россией о поставках "Спутника V". Зузана Чапутова раскритиковала действия премьера. За считанные дни шестеро членов правительства покинули свои посты.
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