Bild: Десятки субмарин ВМС Германии оснащены оборудованием из России

Несколько десятков подводных лодок Военно-морских сил Германии оснащены навигационным оборудованием, разработанным российским предприятием. Об этом немецкий еженедельник Bild am Sonntag (BamS) пишет в воскресенье, 28 марта. По его сведениям, оборудование фирмы "Транзас" было установлено примерно на 100 субмарин в 2005 году, когда канцлером ФРГ являлся Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). Сейчас бывшего главу правительства Германии на родине критикуют за работу на подконтрольные российским властям концерны "Роснефть" и "Газпром".

Однако германская сторона не исключила фирму из Санкт-Петербурга из списка поставщиков и в эпоху преемницы Шрёдера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Так, навигационная система Navi-Sailor 4100, разработанная компанией "Транзас", прописалась на подводных лодках U-35 и U-36, введенных в строй в 2015 и 2016 годах соответственно.

Шифрование данных в российской разработке не соответствует военному стандарту безопасности, считающемуся особо защищенным, отмечает Bild am Sonntag. Злоумышленники в случае успешной кибератаки могут манипулировать навигационными данными, что грозит полной потерей работоспособности судна, приводит издание слова неназванного офицера ВМС ФРГ. При этом представитель министерства обороны ФРГ в ответ на запрос BamS о возможной угрозе российского оборудования сообщил, что ведомство предпринимает серьезные усилия с целью обеспечить IT-безопасность в подотчетных ему сферах.