Финансовые новости
- |
- 29.03.21
- |
- 21:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Контейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале
09:20 29.03.2021 |
Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокирует движение по этой ключевой транспортной артерии. "The MV Ever Given успешно поднят и в настоящее время приводится в плавучее состояние", - сообщила транспортная компания Inchcape Shipping Services в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 29 марта.
Ранее управляющая компания Суэцкого канала SCA сообщила о возобновлении спасательных работ. В настоящее время буксиры пытаются установить гигантское судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу. Сколько времени на это потребуется, пока неясно.
На подходе к каналу скопилось уже более 450 судов, ожидающих прохода. Каждый день простоя канала обходится мировой экономике в 9 млрд долларов. Некоторые суда уже решили воспользоваться гораздо более длительным обходным путем в Европу - вокруг Африки.
Контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели после того, как земснарядами было удалено около 27 тыс. куб. м песка, в котором застряло судно.
Почему контейнеровоз Ever Given сел на мель
Контейнеровоз Ever Given класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель в южной части Суэцкого канала. В ночь на 24 марта он полностью заблокировал движение в обе стороны. Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий.
Официальная причина, по которой Ever Given сел на мель, однако, пока не названа. Представители Bernhard Schulte Shipmanagement утверждают, что их предварительные расследования позволяют исключить механическую ошибку или сбой мотора. В то же время имеются и данные о том, что как раз в то время, когда произошел инцидент в Суэцком канале, на другом крупном грузовом судне, перевозящем около 20 тысяч контейнеров, произошло отключение электричества, сообщало AP.
Через Суэцкий канал проходит около 12 процентов мировых торговых перевозок. В 2019 году по нему прошли около 19 тысяч судов. Протяженность Суэцкого канала составляет 193 километра. Это кратчайший путь из Азии в Европу и обратно и важнейший коридор для поставок нефти в Европу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС
|Весенний слив. Зачем Путин подрывает «Нормандию» и «Минск»
|Позитив недели. Двигатели «Южмаша» помогут немецкой космонавтике
|На межбанке 26 марта доминировали наши компании и банки, нерезиденты не устраивали больше закупок
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Еврокомиссии объяснили, смогут ли граждане третьих стран получить «паспорт вакцинации» ЕС
|Крупнейшая угольная компания мира построит 120 ГВт солнечных и ветровых электростанций до 2025 г
|Возобновляемые источники обеспечили в 2020 году 97 % потребностей Шотландии в электроэнергии
|Объем сделок M&A в мире достиг $1,4 трлн, инвестбанки получили рекордные комиссионные
|Торговое представительство США готовит повышенные тарифы для шести стран, принявших законы о цифровых налогах
|Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет
Это интересно
|Xiaomi создала собственный процессор, акции компании взлетели
|Xiaomi зарегистрировала торговую марку Xiaomi Auto, производством автомобилей займется Great Wall
|Учёные стали ближе к «чтению мыслей» без хирургического вмешательства в мозг
|Google дополнит голосового ассистента функцией хранения пользовательских данных
|Младшая сестра Snapdragon 888. Представлена 5-нанометровая платформа Snapdragon 780G для недорогих смартфонов с поддержкой 5G
|Повышение цен на Tesla Model 3 вернуло их к уровню на начало февраля
|Картину Бэнкси с медсестрой-супергероем продали за рекордные $23 млн