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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Контейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале

09:20 29.03.2021 |

Мир

 

Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокирует движение по этой ключевой транспортной артерии. "The MV Ever Given успешно поднят и в настоящее время приводится в плавучее состояние", - сообщила транспортная компания Inchcape Shipping Services в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 29 марта.

Ранее управляющая компания Суэцкого канала SCA сообщила о возобновлении спасательных работ. В настоящее время буксиры пытаются установить гигантское судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу. Сколько времени на это потребуется, пока неясно.

На подходе к каналу скопилось уже более 450 судов, ожидающих прохода. Каждый день простоя канала обходится мировой экономике в 9 млрд долларов. Некоторые суда уже решили воспользоваться гораздо более длительным обходным путем в Европу - вокруг Африки.

Контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели после того, как земснарядами было удалено около 27 тыс. куб. м песка, в котором застряло судно.

Почему контейнеровоз Ever Given сел на мель

Контейнеровоз Ever Given класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель в южной части Суэцкого канала. В ночь на 24 марта он полностью заблокировал движение в обе стороны. Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий.

Официальная причина, по которой Ever Given сел на мель, однако, пока не названа. Представители Bernhard Schulte Shipmanagement утверждают, что их предварительные расследования позволяют исключить механическую ошибку или сбой мотора. В то же время имеются и данные о том, что как раз в то время, когда произошел инцидент в Суэцком канале, на другом крупном грузовом судне, перевозящем около 20 тысяч контейнеров, произошло отключение электричества, сообщало AP.

Через Суэцкий канал проходит около 12 процентов мировых торговых перевозок. В 2019 году по нему прошли около 19 тысяч судов. Протяженность Суэцкого канала составляет 193 километра. Это кратчайший путь из Азии в Европу и обратно и важнейший коридор для поставок нефти в Европу.
По материалам: Deutsche Welle
 

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