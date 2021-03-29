Мьянма: в ходе протестов в субботу убиты более 90 человек. Захватившие власть военные благодарят Россию за поддержку

По сведениям комитета по правам человека ООН, более 90 человек погибли в субботу в результате силового подавления протестов в Мьянме. Эти данные делают 27 марта самым кровавым днем за все время борьбы между захватившими власть в стране генералами и населением, отказавшимся принять переворот.

Новостной портал Myanmar Now сообщает о 114 погибших в субботу от рук силовиков. По меньшей мере 29 человек, в том числе 13-летний ребенок, убиты в Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, не менее 24 - в столице страны Янгоне, сообщает Myanmar Now.

Ассоциация помощи политическим узникам (ААРР), местная организация, занимающаяся мониторингом и правозащитной деятельностью, подтвердила гибель по меньшей мере 91 человека, в том числе детей.

Всего, по подсчетам журналистов и активистов, с 1 февраля в столкновениях погибли больше 400 демонстрантов; полиция регулярно открывает огонь по толпе.

Тем временем в столице страны прошел традиционный военный парад, который обычно посещают работающие в Мьянме иностранные дипломаты. Однако в этом году его бойкотировали представители всех стран, кроме России.

США, Британия и Европейский союз осудили насилие. Они уже ввели санкции против лидеров военной хунты.

"Силовые структуры покрыли себя позором, открыв огонь по безоружным мирным жителям", - заявил посол Великобритании в Мьянме Дэн Чагг.

Огонь на поражение

В пятницу вечером государственное телевидение Мьянмы заявило, что люди не должны участвовать в демонстрациях: "После ужасных трагедий и гибели людей вы должны понимать, что в вас могут выстрелить - в спину или в голову", - было сказано в сообщении.

27 января называют самым кровавым днем за все время протестов в Мьянме, однако даже применение оружия против демонстрантов не останавливает протестующих против захвата власти военными

Власти прямо не говорят, что силы безопасности получили приказ открывать огонь на поражение. Ранее они безосновательно утверждали, что в некоторых людей, погибших во время акций протеста, стреляли из толпы.

Однако подобный тон говорил о решимости не допустить массовых выступлений в День вооруженных сил Мьянмы, который отмечается 27 марта. Он посвящен памяти вооруженного восстания против японской оккупации, начавшегося в 1945 году под руководством Аун Сана. Он был отцом нынешнего лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, которая сейчас находится в тюрьме и подозревается в нескольких преступлениях.

В ответ на захват власти военными США, Великобритания и Европейский союз ввели против руководства страны санкции.

"Настоящие друзья"

27 марта - День вооруженных сил в Мьянме. В прошлые годы на военных парадах в этот день присутствовали многие иностранные дипломаты и военные.

Однако после переворота страна оказалась в международной изоляции, и единственным представителем иностранного государства в этот раз был замминистра обороны России по международному сотрудничеству Александр Фомин.

Главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аун Хлаин обещает провести в стране выборы, но не говорит, когда

Главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аун Хлаин, которому принадлежит власть, поблагодарил Россию за сотрудничество. "Мы ценим участие российских военных, которые сегодня здесь присутствуют. Власти России и все представители российской армии - наши настоящие друзья, хотя мы находимся на большом расстоянии", - сказал Хлаин.

Как передает Интерфакс со ссылкой на сообщение министерства обороны России, во время переговоров с Хлаиным Фомин заявил, что Мьянма является надежным союзником и стратегическим партнером России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Вы, уважаемый господин старший генерал, в прошлом году принимали участие в нашем параде, в юбилейном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - сказал Фомин. - И этот наш визит - ответ на ваш. В этих событиях нас объединяет борьба наших народов против гитлеровского фашизма и японского милитаризма".

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, с 2014 по 2019 год на Россию пришлось по меньшей мере 16% вооружений, закупленных властями Мьянмы.

В Мьянме работает технический центр обслуживания авиатехники и бронетехники, которую поставляет Россия. По данным российского оборонного ведомства, Москва поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также радиолокационные станции, бронетанковую технику и артиллерийские системы.

Оппозиция Мьянмы резко раскритиковала участие России в военном параде, прошедшем на фоне подавления массовых протестов. Яданар Маун, представитель группы "Justice for Myanmar" ("Справедливость для Мьянмы"), заявил агентству Рейтер: "Россия помогает террору, развязанному против народа, - цитирует Мауна Рейтер. - Отвратительно, что российские чиновники посещают Мьянму и легитимизируют незаконную военную хунту".

Что происходит в стране

В субботу Мин Аун Хлаин выступил с телевизионным обращением к жителям страны и пообещал со временем провести в Мьянме выборы, хотя не назвал их возможной даты.

Столкновения в городе Мандалай

"Армия хочет сомкнуться со всем народом, чтобы обеспечить демократию, - заявил Хлаин. - Насильственные действия, которые угрожают стабильности и безопасности, нельзя оправдать выдвижением требований". Он добавил, что военным пришлось взять власть в стране из-за "незаконных действий" Аун Сан Су Чжи и ее партии "Национальная лига за демократию".

Тем временем, несмотря на предупреждения военных, в нескольких городах Мьянмы в субботу состоялись акции протеста. Однако на улицы было выведено значительное число сотрудников полиции, которые пытались предотвратить выступления.

Точное число погибших в субботу установить трудно, однако по разным оценкам убито уже по меньшей мере 89 человек. Согласно данным изадния Myanmar Now, за день убито около 90 демонстрантов. Сайт The Irrawaddy сообщает, что в 28 разных районах погибли 59 человек, в том числе трое детей.

Ожесточенные столкновения произошли в крупнейшем городе страны Янгоне, где по меньшей мере четыре человека были убитыоколо полицейского участка в одном из пригородов. Демонстранты также вышли на улицы второго по величине города Мандалай. Они несли флаги партии "Национальная лига за демократию" и приветствовали друг друга салютом из трех пальцев - жестом, принятым у сторонников демократии в Мьянме. Один из журналистов сообщил агентству Франс пресс, что полиция открыла огонь боевыми патронами в городе Лашио на северо-востоке страны.

На размещенных в социальных сетях кадрах видно, что полиция также повсеместно применяла слезоточивый газ.