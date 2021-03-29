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Польша лишила своего флага два корабля за участие в строительстве «Северного потока-2»
08:48 29.03.2021 |
Два судна, принадлежащие немецкому судовладельцу и плавающие под польским флагом, с пятницы рассматриваются Польшей как единицы, нарушающие санкции в отношении строительства "Северного потока-2".
Об этом сказал заместитель министра инфраструктуры Гжегож Витковский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider.
По его словам, Морская палата в Гданьске сняла с учета суда Krebs Geo и Krebs Jet и они больше не могут ходить под польским флагом.
"Эти два судна принадлежат немецкому судовладельцу, но ходят под польским флагом. Они зарегистрированы в Морской палате в Гданьске. Нас не интересует, что они возят, какие работы выполняют, только пока они не угрожают экономическим интересам нашей страны", - сказал Витковский.
По его словам, оба корабля работают на строительстве газопровода "Северный поток-2". Их документы по безопасности перевозок отозваны и они не имеют права покинуть свои порты.
Напомним, Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2".
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