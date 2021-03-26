В Сингапуре завершено строительство одной из первых плавучих солнечных электростанций

Сингапурский поставщик солнечной энергии Sunseap сообщил о завершении строительства морской плавучей солнечной электростанции мощностью 5 МВт в проливе Джохор между Сингапуром и Малайзией. Это одна из крупнейших в мире плавучих солнечных электростанции на морской воде.

Для Сингапура размещение солнечной электростанции на воде - не прихоть, с необходимость, поскольку у города-государства, расположенного на острове, не хватает земли. Но плавучие солнечные электростанции обычно строятся во внутренних водоемах, таких как водохранилища и озера. Строительство в море сопряжено со специфическими проблемами, включая необходимость обеспечить беспрепятственный проход судов и борьбу с нарастанием ракушек.

В батарее, построенной Sunseap примерно за год (строительство затянулось из-за ограничений на передвижение во время блокировки в связи с COVID-19), насчитывается 13 312 панелей. Они подключены к 40 инверторам. Чтобы поддерживать оборудование наплаву, понадобилось более 30 000 поплавков. Ожидается, что установка будет производить примерно 6 МВт-ч электроэнергии в год. На берег электроэнергия передается по подводному кабелю. Как утверждается, прочная система швартовки поддерживает постоянное натяжение и способна противостоять изменяющимся погодным условиям, удерживая поле батарей в устойчивом положении.