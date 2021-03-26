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Вокруг заблокировавшего Суэцкий канал судна углубляют дно
09:49 26.03.2021 |
Участники операции в Суэцком канале начали углублять дно вокруг севшего на мель контейнеровоза Ever Given. С помощью экскаваторов от передней части судна убирают песок, девять гигантских буксиров пытаются вытянуть контейнеровоз в более глубокую часть канала, сообщила базирующаяся в Египте администрация канала в четверг, 25 марта.
Предполагается, что консультационную помощь египетским специалистам будет оказывать нидерландская компания SMIT, эксперты которой уже прибыли на место инцидента. Это одна из крупнейших международных компаний, специализирующихся на сфере морских спасательных работ.
В египетском правительстве заявляют о скором восстановлении движения
Между тем советник египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси по вопросам морских портов предположил, что проблему с севшим на мель контейнеровозом в Суэцком канале удастся решить не позднее чем через три дня. Движение по каналу, соединяющему Средиземное и Красное моря будет восстановлено "самое позднее в течение 48-72 часов", заявил агентству AFP Мохаб Мамиш, ранее возглавлявший администрацию Суэцкого канала. "Я знаю каждый сантиметр канала", - указал он и сообщил, что в прошлом он лично видел множество спасательных операций.
Ранее глава компании Boskalis, которая участвует в операции по снятию контейнеровоза Ever Given с мели, в эфире нидерландского телеканала Nieuwsuur заявил, что Суэцкий канал может оставаться заблокированным еще несколько недель. "Он сейчас как огромный выбросившийся на берег кит. На песке оказалась колоссальная тяжесть. Возможно, нам придется сочетать разные методы - снять с судна контейнеры, топливо и воду, использовать буксиры и размывку песка", - цитирует слова главы Boskalis Питера Бердовски агентство Reuters.
Компания Boskalis, оказывающая услуги в сфере строительства и содержания морской инфраструктуры, в 2014-2015 годах проводила дноуглубительные работы при прокладке нового русла канала.
Контейнеровоз сел на мель из-за погодных условий
Контейнеровоз MV Ever Given класса Triple E длиной 400 метров, шириной 59 метров и высотой 60 метров сел на мель в южной части Суэцкого канала в ночь на среду, 24 марта. Следовавшее из Китая в Роттердам судно полностью заблокировало движение через канал в обе стороны. Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса и село на мель. Контейнеровоз, построенный в 2018 году и вмещающий 20 тысяч морских контейнеров, находится у побережья Египта.
Открытый в 1869 году Суэцкий канал является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и в целом одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10 процентов глобальной морской торговли, в 2020 году через него прошли почти 19 тысяч судов.
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