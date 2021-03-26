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Байден о ракетных пусках КНДР: будет ответ в случае эскалации
09:26 26.03.2021 |
Соединенные Штаты будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент США Джо Байден на своей первой пресс-конференции в должности.
"Во-первых, испытанием этих конкретных ракет была нарушена резолюция ООН 1718. Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, и будет ответ, если они выберут эскалацию. Мы будем отвечать соответственно", - сказал Байден.
"Но я также готов к определенной формы дипломатии, но она должна быть обусловлена завершением денуклеаризации. Это то, что мы делаем сейчас, консультируясь с союзниками", - добавил он.
Северная Корея накануне второй раз за неделю осуществила ракетные испытания, и на этот раз речь шла о баллистических ракетах.
Первый раз две ракеты запустили с западного побережья в воскресенье.
Эти запуски стали первым испытанием ракет Северной Кореей с 14 апреля 2020 года, когда она запустила несколько крылатых ракет малой дальности в Японское море.
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