Байден о ракетных пусках КНДР: будет ответ в случае эскалации

Соединенные Штаты будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент США Джо Байден на своей первой пресс-конференции в должности.

"Во-первых, испытанием этих конкретных ракет была нарушена резолюция ООН 1718. Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, и будет ответ, если они выберут эскалацию. Мы будем отвечать соответственно", - сказал Байден.

"Но я также готов к определенной формы дипломатии, но она должна быть обусловлена ​​завершением денуклеаризации. Это то, что мы делаем сейчас, консультируясь с союзниками", - добавил он.

Северная Корея накануне второй раз за неделю осуществила ракетные испытания, и на этот раз речь шла о баллистических ракетах.

Первый раз две ракеты запустили с западного побережья в воскресенье.

Эти запуски стали первым испытанием ракет Северной Кореей с 14 апреля 2020 года, когда она запустила несколько крылатых ракет малой дальности в Японское море.