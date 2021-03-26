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Северная Корея заявила в пятницу, что днем ранее провела испытательные пуски двух новых тактических управляемых ракет
09:21 26.03.2021 |
Недавно разработанные ракеты пролетели около 600 км в Японском море, сообщила официальная газета КНДР Rodong Sinmun. Согласно изданию, новые ракеты могут переносить боеголовку весом до 2,5 тонн.
Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не наблюдал за испытаниями ракеты.
В четверг южнокорейские военные заявили, что Пхеньян запустил в Японское море две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели 450 км на высоте 60 км.
По их данным, ракеты были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген.
Запуск, произведенный в четверг, - второй за неделю. Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет. В отличие от баллистических крылатые ракеты не подпадают по санкции Совета Безопасности ООН. С конца 2017 года КНДР поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.
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