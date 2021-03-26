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КНР объявила о санкциях в отношении Великобритании
08:48 26.03.2021 |
Китай объявил о введении санкций в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании. Соответствующее заявление размещено в пятницу, 26 марта, на сайте министерства иностранных дел КНР.
По данным китайского внешнеполитического ведомства, в перечень, в частности, включены бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит, а также Комиссия тори по правам человека, которая, по версии Пекина, "злонамеренно распространяет ложь и дезинформацию".
Закрыт въезд, запрещено ведение бизнеса в КНР
Фигурантам перечня, а также членам их семей закрыт въезд на территорию КНР. Кроме того, гражданам Китая, а также его компаниям и учреждениям запрещено вести бизнес с участниками списка.
"Китай твердо намерен защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также предупреждает британскую сторону от дальнейшего следования по неправильному пути", - подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве.
Ответ на действия США, ЕС, Великобритании и Канады
Решение Пекина является ответом на скоординированные действия США, Евросоюза, Великобритании и Канады, которые ранее одобрили ограничительные меры в отношении КНР. При этом страны Запада увязали свои шаги с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Первый санкционный пакет ЕС за более чем 30 лет
Что касается ограничительных мер ЕС, то речь шла о первом санкционном пакете за более чем 30 лет. До этого эмбарго ЕС на поставки оружия в КНР вводилось после подавления китайскими властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.
В новый санкционный список Евросоюза попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС заморожены, въезд в Евросоюз для них закрыт.
По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания", где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.
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