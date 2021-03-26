Финансовые новости
- |
- 26.03.21
- |
- 08:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Байден заговорил об отсрочке вывода войск США из Афганистана
08:30 26.03.2021 |
Американские войска могут остаться в Афганистане до конца года. Такое мнение высказал в четверг, 25 марта, президент США Джозеф Байден во время своей первой пресс-конференции со времени инаугурации. Он подтвердил свою прежнюю оценку, что Соединенным Штатам будет трудно уложиться в сроки, названные прежним главой Белого дома Дональдом Трампом, и обеспечить полный вывод американского контингента из Афганистана к 1 мая, как того требовало соглашение предыдущей администрации с радикальным движением "Талибан".
"В мои намерения не входит, чтобы (мы - Ред.) оставались там надолго", - указал Байден. "Мы уйдем. Вопрос в том, когда мы уйдем", - добавил он.
Отвечая на вопрос о том, будет ли сохраняться американское военное присутствие в Афганистане в 2022 году, американский лидер отметил: "Не могу себе представить, чтобы это было так".
Глава Командования спецопераций: поддержка Пентагона имеет решающее значение
До этого, выступая на слушаниях в Сенате американского Конгресса, генерал-лейтенант Ричард Кларк, глава Командования специальных операций ВС США, заявил, что предоставляемая Пентагоном поддержка афганцев на местах "имеет решающее значение для их успеха" в борьбе с талибами и другими угрозами.
Соглашение между США и движением "Талибан" по Афганистану
В феврале 2020 года США подписали соглашение с исламским радикальным движением "Талибан" о выводе американских войск из страны, который должен завершиться к 1 мая 2021 года. Со своей стороны, талибы обязались вступить в мирные переговоры с афганским правительством и гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов.
Переговоры между официальным Кабулом и талибами стартовали в сентябре 2020 года в столице Катара Дохе, однако впоследствии зашли в тупик. Между тем, по оценкам ряда экспертов, новая американская администрация может пересмотреть эти договоренности.
Важный шаг для мира
Договор знаменовал собой важный шаг в движении к мирному разрешению конфликта, переговоры длились более полутора лет.
Североатлантический альянс также заявил, что намерен сократить военное присутствие сил НАТО в этой стране.
Масштабные потери США в Афганистане
"Талибан" образовался в 1994 году во время гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, но после свержения в 2001 году вели партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года.
В итоге через Афганистан прошли 98000 солдат США. За время войны убиты более 1900 американских военных и более 20 тысяч ранены. Потери были и у партнеров по НАТО. Стоимость операции в Афганистане с 2011 года составила 776 миллиардов долларов, заявили в Пентагоне. Некоторые исследования говорят, что эти цифры занижены.
На данном этапе у Вашингтона, по оценкам главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адама Смита, остаются около 3,5 тыс. военных в Афганистане.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Иностранцы 25 марта продолжали поднимать курс доллара на межбанке, выводя деньги из ОВГЗ
ТОП-НОВОСТИ
|Стратегия деоккупации Крыма: Кому и что хотел сказать Зеленский этим «историческим документом»
|ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко
|Курс доллара уверенно рос на межбанке 24 марта из-за выхода иностранцев из ОВГЗ
|Новый план Зеленского. Как президент будет снимать мэров на местных референдумах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Байден заговорил об отсрочке вывода войск США из Афганистана
|Госсекретарь США предупредил главу МИД Германии о возможных действиях в связи с «Северным потоком 2»
|Европарламент проголосовал за быструю процедуру рассмотрения «паспортов вакцинации»
|«Прояснить место Турции в НАТО»: зачем Макрон усилил критику политики Эрдогана
|Китай из-за санкций обрушился с критикой на западные фирмы
|Третья волна пандемии подорвала авторитет Меркель
Это интересно
|Шведские учёные совершили прорыв в области «безмассовых» аккумуляторов
|Qualcomm проектирует игровую приставку на Android, похожую на Nintendo Switch
|Пока видеокарты и домашние консоли слишком дороги и дефицитны. Портативная консоль One XPlayer готовится к выходу
|Ещё одна «Nintendo Switch с Windows». Tencent готовит портативную игровую консоль
|В Индии обнаружен коронавирус - двойной мутант. Насколько это опасно?
|Когда Clubhouse выйдет на Android? Создатели ответили на вопрос миллионов потенциальных пользователей
|Kia представила большой полноприводный седан K8