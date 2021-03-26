Европарламент проголосовал за быструю процедуру рассмотрения «паспортов вакцинации»

Депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по плану Европейской комиссии о создании единого документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

Соответствующее заявление размещено на сайте Европарламента, сообщает "Европейская правда".

"Чтобы облегчить его принятие к лету, депутаты Европарламента решили ускорить утверждение зеленого цифрового сертификата, что позволит обеспечить безопасное и свободное передвижение во время пандемии", - говорится в заявлении.

Депутаты Европарламента поддержали использование процедуры срочности (Правило 163), которая позволяет более оперативно рассматривать предложения Комиссии в парламенте. За решение проголосовали 468 евродепутатов, 203 были против и 16 воздержались.

Во время пленарных дебатов в среду подавляющее большинство депутатов Европарламента поддержали быстрое создание цифрового сертификата.

Согласно предложению Еврокомиссии, он может включать информацию о том, был ли путешественник вакцинирован против COVID-19, результаты теста и информацию о выздоровлении от инфекции.

На следующем пленарном заседании в конце апреля Европарламент планирует утвердить свой мандат на переговоры с Советом ЕС.

Напомним, 17 марта Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.