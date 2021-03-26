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Европарламент проголосовал за быструю процедуру рассмотрения «паспортов вакцинации»
21:11 25.03.2021 |
Депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по плану Европейской комиссии о создании единого документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
Соответствующее заявление размещено на сайте Европарламента, сообщает "Европейская правда".
"Чтобы облегчить его принятие к лету, депутаты Европарламента решили ускорить утверждение зеленого цифрового сертификата, что позволит обеспечить безопасное и свободное передвижение во время пандемии", - говорится в заявлении.
Депутаты Европарламента поддержали использование процедуры срочности (Правило 163), которая позволяет более оперативно рассматривать предложения Комиссии в парламенте. За решение проголосовали 468 евродепутатов, 203 были против и 16 воздержались.
Во время пленарных дебатов в среду подавляющее большинство депутатов Европарламента поддержали быстрое создание цифрового сертификата.
Согласно предложению Еврокомиссии, он может включать информацию о том, был ли путешественник вакцинирован против COVID-19, результаты теста и информацию о выздоровлении от инфекции.
На следующем пленарном заседании в конце апреля Европарламент планирует утвердить свой мандат на переговоры с Советом ЕС.
Напомним, 17 марта Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.
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