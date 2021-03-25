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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Прояснить место Турции в НАТО»: зачем Макрон усилил критику политики Эрдогана

18:08 25.03.2021 |

Мир

 Елена Габриелян / Европейская правда

"Необходимо прояснить место Турции в НАТО" - с таким жестким заявлением в ходе интервью телеканалу France выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Это не единственное критическое для официальной Анкары заявление Макрона. Пройдясь по всем проблемным моментам отношений с Турцией, Макрон резюмирует: в отношении союзников не поступают так, как действует Анкара последние месяцы.

О чем еще говорил Макрон? И какие последствия будут иметь такие заявления?

"Каждый раз реагировать. Жестко"

С Турцией нужно вести диалог, но быть непоколебимым. По мнению французского президента, именно такой подход необходим в отношениях с Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым у Парижа имеются "глубокие разногласия".

"В отношении союзников не делают то, что сделала Анкара последние месяцы", - заявил Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5. Оно вышло в эфир за два дня до саммита НАТО, во вторник, 23 марта, в рамках документального фильма "Эрдоган, султан, бросающий вызов Европе".

На вопрос журналиста, что делать, когда кто-то нарушает правила, французский президент ответил: "Каждый раз реагировать. Жестко".

Эммануэль Макрон напомнил о действиях Турции в Средиземноморье, которые Париж не только "осудил на словах", но и дал ответ, отправив фрегаты. "Франция оказалась единственной страной рядом с Грецией и Кипром", - подчеркнул французский президент.

При этом он выразил сожаление "снисходительностью" ЕС по отношению к Эрдогану: "Мы проделали большую работу, чтобы убедить европейцев в необходимости более жесткой позиции, потому что было много снисходительности".

Макрон заявил о необходимости "прояснить место Турции в НАТО", а также "дать понять партнерам, что Турция 2021 года - это не Турция 2015-го".

Говоря о разногласиях с Турцией, французский президент назвал ливийскую проблему "одной из самых серьезных". По его словам, несмотря на берлинскую конференцию, проведенную в январе 2020 года с целью предотвратить эскалацию в Ливии, Анкара не сдержала слово, отправила туда боевиков и армию.

"Необходимо оказать давление на Турцию с целью добиться ее отвода", - заявил Макрон.

При этом французский президент уверен, что с Турцией нужно вести диалог, чтобы она "не повернулась спиной в сторону большего религиозного экстремизма или негативного для нас геополитического выбора".

По мнению президента Франции, Анкара остается "важным партнером в области безопасности и в вопросах миграции", хоть и использует это в качестве "инструмента давления". "Мы должны работать с Турцией. Если завтра не будет диалога, они откроют двери, и в Европу прибудут 3 миллиона сирийских беженцев", - продолжил Макрон.

При этом он заверил, что никогда не поддавался на шантаж.

В ходе интервью Макрон коснулся также обвинений Турции в исламофобии в ответ на его осеннюю речь об "исламистском сепаратизме". Президент Франции полагает, что его высказывания о борьбе с радикальным исламом были искажены, а Франция "представлена как страна, имеющая проблемы с исламом".

Французский президент назвал это "политикой государственной лжи", которую "распространили контролируемые Анкарой органы печати", а также "подконтрольные Катару крупные телеканалы".

Глава Франции также высказался о президентских выборах 2022 года и заявил об угрозе вмешательства Турции. Впрочем, в Анкаре действуют открыто: в 2017 году Реджеп Тайип Эрдоган призывал немецко-турецких избирателей голосовать против Ангелы Меркель, а недавно турецкий лидер выразил надежду, что "Франция поскорее избавится от Макрона", которого он назвал бременем.

"Дорогой Тайип!"

Интервью Эммануэля Макрона было записано 2 марта сразу после онлайн-встречи между главами Турции и Франции.

Она состоялась после обмена письмами. "Дорогой Тайип, поговорим", - любезно согласился Макрон в ответ на письмо своего турецкого коллеги, который в конце прошлого года желал ему скорейшего выздоровления от коронавируса.

Любезной переписке предшествовали несколько месяцев откровенной враждебности.

Франция неоднократно высказывала недовольство действиями Турции в Средиземном море. Напомним, прошлой весной Анкара начала разведку шельфа в греческих территориальных водах, а также бурение на шельфе у кипрских берегов.

После того как летом Афины привели свои силы в боевую готовность, Франция отправила истребители Rafale и фрегат La Fayette, пообещав усилить присутствие в Средиземном море с целью защитить Грецию от турецкой агрессии.

На этом фоне французский президент заявил о "смерти мозга" НАТО, в ответ на что Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Макрону "проверить голову". О том, что Турция не является партнером в Средиземном море, глава Франции заявил также в сентябре прошлого года и призвал Евросоюз действовать более жестко.

Новый виток обострения произошел в контексте нагорно-карабахского конфликта. Тогда французский президент сообщил об имеющихся у Парижа доказательствах переброски через территорию Турции сирийских боевиков, которые едут воевать на стороне Азербайджана.

В ответ Эрдоган заявил, что Париж потерял доверие в качестве посредника, а Макрона назвал проблемой для всей Франции.

Напряжение между Турцией и Францией проявилось как в геополитической плоскости, так и в идеологической.

Заявления Эммануэля Макрона о неприемлемости радикального исламизма вызвали бурные реакции у Анкары. Президент Турции зашел так далеко, что поставил под сомнение "психическое здоровье" своего французского коллеги.

Встреча 2 марта стала первым прямым диалогом за последние полгода в контексте глубоких дипломатических разногласий.

Французская сторона не дала оценку переговорам, но турецкий лидер назвал встречу успешной и подчеркнул, что "дружеские отношения" между двумя странами на протяжении истории "смогли преодолеть множество препятствий".

Нынешние заявления Макрона показывают, что по всем проблемным моментам достичь согласия так и не удалось. Пока Анкара не отреагировала на новые обвинения Макрона. Однако нет сомнений - эта реакция будет.

Более того, нынешнее интервью Макрона может оказаться знаковым для будущих отношений с Турцией.

 

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