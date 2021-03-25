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Китай из-за санкций обрушился с критикой на западные фирмы
16:59 25.03.2021 |
На фоне санкций со стороны Евросоюза Китай запустил широкую кампанию против западных компаний: государственные СМИ, известные публичные персоны и интернет-пользователи в четверг, 25 марта, обрушились с резкой критикой на шведский концерн H&M, спортивные марки Adidas и Nike и целый ряд других западных фирм.
"Китайские народ не допустит, чтобы некоторые иностранцы ели китайский рис и при этом разбивали его посуду. Китайский рынок открыт для иностранных предприятий. Однако мы будем защищаться от злобных нападок на Китай, зиждущихся на слухах и лжи и подрывающих интересы Китая", - заявил один из представителей МИД КНР.
Ранее целый ряд западных компаний раскритиковал нарушения прав уйгуров в Синцзян-Уйгурском автономном округе КНР. В этом регионе находится одна из важнейших в мире баз по производству хлопка, которая поставляет свою продукцию и многим западных предприятиям.
Нарушения прав уйгуров
Правозащитники сообщают о случаях принудительного труда в Синцзяне. Критические высказывания западных фирм в адрес КНР прозвучали еще год тому назад, однако на этой неделе ЕС ввел санкции против Китая, вызвавшие шквал критики в китайском сегменте интернета. Пекин ввел ответные штрафные меры против целого ряда европейцев.
Многие торговые веб-сайты в КНР объявили бойкот товарам от H&M. Звезды китайского ТВ Ван Ибо и Тань Сонюнь прекратили рекламное партнерство с Nike, а звезда из Гонконга Изон Чань отказался от сотрудничества с Adidas. Другие актеры и поп-звезды разорвали контракты с Converse, Calvin Klein и другими западными марками.
Китайский филиал H&M вечером 24 марта заявил, что он не занимает "никакой политической позиции" и будет и впредь стремиться к долгосрочным инвестициям в экономику КНР.
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