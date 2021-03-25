Третья волна пандемии подорвала авторитет Меркель

Йенс Турау, обозреватель DW

В конце марта 2021 года борьба правительства ФРГ с пандемией коронавируса представляет собой жалкое зрелище. Это закономерно наводит на мысли, которые вряд ли пришли бы кому-то в голову в 2020 году и даже еще несколько недель назад. Удастся ли канцлеру ФРГ снова придать борьбе с пандемией структуру и смысл? Или же ей придется уйти в отставку? А, быть может, она решила сдаться?

До этого, впрочем, все же не дойдет - хотя бы потому, что никто не захочет перенимать у Ангелы Меркель (Angela Merkel)эстафету в разгар самого глубокого правительственного кризиса в ФРГ за многие десятилетия. Однако женщина, которую уважают во всем мире, с головокружительной скоростью теряет авторитет в своей собственной стране.

Ошибочное решение об ограничениях на Пасху

В начале недели премьер-министры федеральных земель по настоянию Ангелы Меркель решили продлить локдаун на четыре недели и ужесточить его на время пасхальных праздников.

Уже на тот момент мало кто понимал смысл введения пятидневных ограничений. Тем более что подавляющее большинство жителей Германии и без того не планировали крупных поездок и не горели желанием устраивать грандиозные вечеринки.

Однако Меркель все же удалось навязать остальным свою позицию. По всей видимости, она прибегла к шантажу глав федеральных земель, некоторые из которых хотели разрешить легкие формы пасхального туризма. Меркель, должно быть, дала им понять: если вы не поддержите мою инициативу, то я выскажусь против соглашения в целом.

Рейтинг партии Меркель стремительно падает

Эта угроза возымела действие, но всего на пару часов. Затем последовали ожесточенные протесты со стороны бизнесменов, церквей и оппозиции. Министр внутренних дел Германии, представитель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) открыто выступил против пасхального локдауна.

Тем временем данные последних опросов говорят о том, что рейтинг партии Меркель - Христианско-демократического союза (ХДС) - стремительно падает. Это, без сомнения, связано в том числе и с некрасивой историей о том, как некоторые депутаты бундестага из фракции ХДС/ХСС наживались на закупках защитных масок.

Оппозиция требовала рассмотреть вопрос о доверии к Меркель

Теперь же Меркель и главы федеральных земель поменялись ролями. Ужесточать локдаун на Пасху все же не будут. Меркель собственнолично признала данное решение ошибочным. Это повлекло бы за собой слишком большое число проблем и вопросов, которые предстояло решить за несколько дней, а вред от введения дополнительных ограничений превышал бы полезный эффект, указала она. В ходе своего выступления в бундестаге Меркель даже попросила у жителей Германии прощения.

Это благородный шаг: публичные извинения глав правительств и признание ими своих ошибок - довольно редкий случай. Однако факт остается фактом: Меркель признала свой промах. Политики из Левой партии и Свободной демократической партии (СвДП) обратились к канцлеру с требованием вынести на рассмотрение бундестага вопрос о доверии к ней (Меркель его отклонила - Ред.).

Немецкие политики заблудились в деталях

Все политические игроки ФРГ - как правительство страны, так и федеральные земли - безнадежно заблудились в деталях. Это привело к тому, что граждане страны больше не понимают, какие правила действуют в данный момент.

Сначала правительство ФРГ и премьер-министры федеральных земель вводят запрет практически на все поездки во время пасхальных праздников, а затем отдельные федеральные земли отклоняются от него спустя всего несколько часов после заседания, в котором сами же принимали участие. А тот факт, что детали переговоров Меркель с премьер-министрами земель практически в ту же минуту появлялись в СМИ, говорит о том, что канцлер теряет свой авторитет.

При этом стоит отметить, что Ангела Меркель с самого начала пандемии осознавала масштабы проблемы лучше, чем многие другие. Однако на протяжении более года, прошедшего с тех пор, ее единственным ответом было лишь введение дополнительных ограничений. Возможность осторожных послаблений рассматривается лишь в сочетании с экспресс-тестами - только тестов в необходимом количестве нет, а кампания вакцинации населения ФРГ по-прежнему буксует. Германия утратила ориентацию в борьбе с вирусом.

Трагедия Ангелы Меркель

Все это весьма трагично для Меркель, чья серьезность, готовность к компромиссам и крепкие нервы вызывают уважение во всем мире. Однако во время третьей волны пандемии именно умение канцлера прислушиваться ко всем без исключения участникам дискуссии и желание вовлечь их в процесс принятия решений ее и погубят.

Личной вины Меркель, впрочем, в этом нет. Немецкий федерализм запрещает управлять страной авторитарными методами. Но в данный момент нынешнее правительство ФРГ просто-напросто неработоспособно, а число случаев заражения Covid-19 продолжает расти. В любом случае, хуже быть уже не может.