В Британии начали расследование лоббизма экс-премьера Кэмерона

Британский надзорный орган по лоббистской деятельности начал расследование возможного нарушения со стороны бывшего премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Как считается, Кэмерон осуществлял лоббистскую деятельность для финансовой компании Greensill Capital, чтобы она могла получить расширенный доступ к "ковидным" схемам кредитования за несколько месяцев до того, как потерпела крах.

Кэмерон в апреле прошлого года позвонил на частный телефон министру финансов Риши Сунаку, когда работал советником Greensill. В то время фирма пыталась обеспечить доступ к сотням тысяч фунтов экстренного коронавирусного займа.

"Регистратор лоббистов-консультантов расследует, был ли мистер Дэвид Кэмерон вовлечен в незарегистрированное консультативное лоббирование", - говорится в заявлении органа, который отвечает за исполнение законов о лоббировании.

В среду премьер-министр Борис Джонсон заявил, что ему ничего не известно о том, что Кэмерон проводил лоббистскую деятельность на Даунинг-стрит, чтобы помочь Greensill.

Его представитель заявил на прошлой неделе, что министерство финансов решило не поддерживать просьбу обанкротившейся компании о займе после "надлежащей правовой процедуры".

По данным Guardian, бывший премьер-министр заявит, что он действовал в роли сотрудника фирмы. Согласно правилам надзорного органа, людям, которые занимаются лоббированием от имени своей организации, не нужно указывать себя в реестре.

Британские правила требуют от людей, которые занимаются лоббизмом относительно министров или высших должностных лиц от имени третьей стороны, заявить о своих действиях в официальном государственном реестре лоббистов. Нарушение этих правил может повлечь штраф до 7500 фунтов стерлингов, а в особо серьезных случаях - даже уголовное обвинение.