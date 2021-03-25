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Банк Англии представил новую банкноту в честь известного математика и криптографа
13:34 25.03.2021 |
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и ВВС.
Кроме портрета Тьюринга, на банкноте изображены формулы из его работы 1936 года, которые заложили основы современной компьютерной науки, а также чертежи для приборов, которые использовали для расшифровки кода немецкой шифровальной машины "Энигма".
Под портретом размещена цитата ученого о будущем "умных машин": "Это только предвестники того, что ждет нас в будущем, только тень того, что произойдет дальше".
После войны судьба Тьюринга сложилась трагически, несмотря на его выдающиеся достижения - в 1952 году его осудили за гомосексуализм, что до 1967 году в Британии считалось преступлением. В результате он потерял разрешение работать с Центром правительственной связи. Через два года криптографа нашли мертвым, считается, что он покончил жизнь самоубийством. Ему был 41 год.
В 2013 году он посмертно получил королевское помилование от Елизаветы II.
"Это был ведущий математик и передовой исследователь в компьютерной науке. Он был также геем, вследствие чего подвергся ужасному отношению. Разместив его изображение на 50-фунтовой банкноте, мы чтим его достижения и ценности, которые символизирует его фигура", - отметил руководитель банка Англии Эндрю Бейли.
Как пишет ВВС, банкноту введут в обращение 23 июня - в день рождения Тьюринга.
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