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Европе нужно 300 млрд евро на развертывание сетей 5G
11:37 25.03.2021 |
Европе необходимо к 2025 году вложить в свою телекоммуникационную инфраструктуру 300 млрд евро, если она хочет развернуть сеть 5G для ускорения экономического роста и использования потенциала технологии. Такая оценка содержится в исследовании, проведенном консалтинговой фирмой BCG.
Исследование, заказанное телекоммуникационной лоббистской группой ETNO, было выполнено в связи с тем, что Европейский Союз возлагает на 5G надежды на выход из спада, вызванного пандемией COVID-19.
Европейские операторы связи неохотно вкладывают средства в сети 5G, которые нужны для умных фабрик и беспилотных автомобилей, из-за огромных затрат. В то же время они сетуют, что планы слияний, которые помогли бы осилить эти дорогостоящие проекты, были заблокированы антимонопольными правилами ЕС.
Отрицательную роль сыграли и задержки с выставлением на аукцион радиочастотного спектра, необходимого для 5G. Задержки вызваны тем, что правительства сместили акцент на борьбу с пандемией.
В исследовании предложено несколько мер, которые правительства и регулирующие органы могли бы реализовать для развития телекоммуникационной отрасли.
Одна из них - внедрение новых моделей собственности, обеспечивающих совместное использование инфраструктуры. Другое предложение - ослабить ограничения на сотрудничество поставщиков телекоммуникационных услуг и совместные инвестиции. В исследовании также содержится призыв к операторам разрешить монетизировать трафик данных в своих сетях, чтобы догнать конкурентов, включая Google, Facebook, Microsoft и других технологических гигантов.
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