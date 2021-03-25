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Тайвань ограничит подачу пресной воды производителям полупроводников, чтобы справиться с засухой
09:56 25.03.2021 |
Засушливые лето и осень оставили водохранилища Тайваня с минимальными запасами пресной воды за последние 56 лет, и теперь власти острова вынуждены вводить дополнительные ограничения на потребление водных ресурсов, пока в конце мая не начнётся сезон дождей. Производство чипов и дисплеев на Тайване тоже будет затронуто ограничениями.
Ранее эти непопулярные меры должны были повлиять преимущественно на сельское хозяйство Тайваня, которое потребляет основную часть пресной воды, но производители полупроводниковых компонентов начали заключать контракты на поставку воды в резервуарах на случай неблагоприятного сценария развития событий. Теперь Nikkei Asian Review со ссылкой на заявления тайваньских властей сообщает, что с начала апреля ограничительные меры затронут центральные районы острова, в которых сосредоточено производство чипов и дисплеев.
С первых чисел апреля потребление воды придётся снизить на 13 %, а с шестого апреля этот показатель будет увеличен до 15 %. По сути, часть районов Тайваня будет поделена на две зоны, в первую вода не будет подаваться каждые вторник и среду, во вторую - каждые четверг и пятницу. Производители дисплеев в лице AU Optronics пока демонстрируют осторожный оптимизм. Во-первых, они до 95 % используемой воды подвергают очистке для повторного применения. Во-вторых, под их предприятиями имеются резервуары, рассчитанные на хранение объёмов воды, достаточных для десятидневной работы в обычном режиме. На всякий случай заключены контракты на подвоз воды цистернами, ведётся пробное бурение скважин.
Ограничениями на подачу воды на Тайване будет затронута деятельность предприятий TSMC, Winbond, Phison Electronics, GlobalWafers и Innolux. Как уже отмечалось, TSMC пытается подстраховаться за счёт доставки воды цистернами. Нельзя исключать, впрочем, что сложившаяся ситуация в итоге окажет негативное влияние на производство на Тайване полупроводниковых компонентов и ЖК-дисплеев. В прошлый раз серьёзная засуха наблюдалась на Тайване в 2015 году, тогда некоторые регионы жили в условиях ограничения водоснабжения до июня на протяжении двух месяцев. Масштабы нынешнего дефицита пресной воды на острове ещё серьёзнее.
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