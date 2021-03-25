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ЕС обсуждает стратегию отношений с Россией. В чем она состоит?
08:27 25.03.2021 |
Какую политику следует вести Евросоюзу в отношении России? Этот стратегический вопрос сейчас обсуждают на высшем политическом уровне в Брюсселе. Кульминацией дискуссии должен был стать саммит Евросоюза 25-26 марта. Но из-за растущего числа новых заболеваний COVID-19 глава Европейского совета Шарль Мишель решил провести видеоконференцию глав государств и правительств стран ЕС.
Поскольку в ЕС на виртуальных встречах предпочитают избегать трудных вопросов, не касающихся пандемии, то тему "стратегическая дискуссия" перенесли на следующий саммит, который состоится в реальном режиме. Тем не менее, 25 марта участники встречи обсудят Россию дважды: один раз - на уровне лидеров стран ЕС, второй - вместе с Джо Байденом. Президент США принял приглашение ненадолго подключиться к виртуальному саммиту . По сообщению Белого дома, он затронет и вопрос отношений с Россией.
Телефонный разговор Мишеля и Путина
В преддверии видеоконференции Мишель позвонил президенту России Владимиру Путину. По словам главы Евросовета, отношения Брюсселя с Москвой могут измениться, лишь если РФ продемонстрирует прогресс в выполнении минских соглашений, прекратит гибридные и кибератаки на страны ЕС и будет уважать принцип соблюдения прав человека.
Путин же видит причину "неудовлетворительного состояния" отношений в "неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров". Он высказал готовность к "восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия", если ЕС проявит "встречную заинтересованность", сообщили в Кремле.
Боррель: Россия отдаляется от Европы
В начале февраля верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель посетил Москву, чтобы узнать, заинтересованы ли власти России в улучшении отношений с Евросоюзом. Из этой поездки, ставшей источником нескончаемой критики в его адрес, глава европейской дипломатии получил четкий ответ на свой вопрос: не заинтересованы.
После этого министры иностранных дел уже дважды обсуждали отношения с РФ на заседаниях Совета ЕС. "Ясно, что Россия избрала конфронтационную позицию в отношении ЕС. Нарушения прав человека и международного права как на территории России, например в Чечне, так и за ее границами, усиливаются. Российские власти продемонстрировали нежелание сотрудничать в решении этих вопросов. Россия двигается в направлении авторитарного государства и прочь от Европы. Европа должна из этого сделать выводы", - резюмировал Боррель.
Пять основополагающих принципов ЕС в отношении России
Верховный представитель ЕС по внешней политике также сообщил, что, по мнению глав МИДов стран ЕС, политику Евросоюза в отношении РФ и далее должны определять пять основополагающих принципов . ЕС принял их в 2016 году, в ответ на аннексию Россией украинского полуострова Крым и на дальнейшую дестабилизацию Украины, в частности на Донбассе. В соответствии с первым из них, ключевым условием для существенного изменения отношения Евросоюза к России должна стать имплементация минских соглашений.
Вторым принципом российского вектора политики ЕС является углубление отношений со странами "Восточного партнерства" и Центральной Азии. Третий пункт стратегии - усиление устойчивости Евросоюза к угрозам, в частности, в вопросе энергетической безопасности или гибридной войны. Наконец, два последних принципа Евросоюза в общении с Россией - это избирательная поддержка общения с Россией по тем вопросам, которые представляют для ЕС интерес, и углубление контактов между людьми в странах ЕС и России, а также поддержка гражданского общества в РФ.
По словам Борреля, принятые ранее пять принципов теперь дополнят тремя типами действий: давать отпор (когда Россия нарушает международное право и права человека); сдерживать (когда она пытается усилить давление на ЕС); вести диалог по вопросам, представляющим для Евросоюза интерес.
Внутри ЕС нет единой позиции в отношении России
Опрошенные DW брюссельские эксперты не ожидают, что итогом стратегической дискуссии станет кардинальное изменение курса ЕС. "Евросоюзу следовало бы приложить больше усилий для достижения более согласованной политики в отношении России, но мои ожидания достаточно скромные, потому что нет единой позиции среди государств-членов ЕС", - говорит эксперт European Policy Centre Аманда Пол. Самым очевидным примером отсутствия единства она называет проект газопровода "Северный поток - 2".
В то же время Пол считает, что для Путина позиция руководства Евросоюза не играет большой роли. "Он предпочитает иметь дело со столицами государств ЕС. Он не заинтересован в изменении внешней политики России", - добавляет политолог.
Эксперт по России из бельгийского Королевского института международных отношений Egmont Марк Франко также указывает на то, что в Евросовете (куда входят главы государств и правительств стран ЕС) существуют разные мнения об отношениях с Россией.
"ЕС сейчас разъединен, у него нет ни финансовых возможностей, ни средств в сфере безопасности, чтобы вести агрессивную политику в отношении России", - говорит Франко. Поэтому главное, что, на его взгляд, должен сделать Евросоюз, это "создать прочную единую внутреннюю позицию, на основании которой можно будет строить что-то большее".
Нужно ли переписать пять принципов ЕС?
Чиновники и дипломаты в Брюсселе ожидают, что пять основополагающих принципов останутся в силе. Тем не менее, директор по политическим вопросам брюссельского аналитического Центра Мартенса Роланд Фройденштайн (Roland Freudenstein) призывает к их критичному пересмотру.
По его мнению, Евросоюзу следует признать, что его ожидает период "длительной конфронтации с Кремлем", поскольку "нынешнее правительство России не намерено сотрудничать" с Брюсселем. "Я надеюсь на четкое разграничение между Россией Путина и Россией мужественных молодых граждан, готовых терпеть задержания, жестокое обращение за европейские ценности", - говорит Фройденштайн. По его словам, ЕС должен отдельно подчеркнуть, что с такой "будущей демократической Россией" он готов и будет сотрудничать.
Марк Франко в свою очередь считает пять принципов правильным подходом, называя их достаточно гибкими: они позволяют как усиливать санкции, когда нужно, так и сотрудничать там, где есть для этого возможность.
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