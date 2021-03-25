КНДР во второй раз за неделю провела ракетные испытания

Северная Корея второй раз за неделю провела ракетные испытания, в Японии сообщили, что речь идет о баллистических ракетах.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сообщили в Южной Корее и Японии в четверг, 25 марта.

Объединенный генштаб Южной Кореи пока не предоставил деталей о том, какого типа ракеты были запущены, отметив, что разведки Южной Кореи и США продолжают исследовать этот вопрос.

Совет нацбезопасности Южной Кореи собирается по этому поводу на срочное заседание.

Между тем премьер-министр Японии Йосихиде Суга сказал, что две ракеты, запущенные Пхеньяном утром в четверг, были баллистическими.

Он отметил, что Япония выражает серьезный протест по этому поводу и осуждает такие действия.

"Запуск угрожает миру и стабильности в нашей стране и регионе, и это явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН", - сказал Йосихиде Суга.

Как сообщили в Минобороны Японии, первую ракету выпустили в 22:06 по Гринвичу (GMT), а следующую - около 22:30.

Это уже второе ракетное испытание КНДР за последнюю неделю.

Первый раз две ракеты запустили с западного побережья в воскресенье.

Эти запуски стали первым испытанием ракет Северной Кореей с 14 апреля 2020 года, когда она запустила несколько крылатых ракет малой дальности в Японское море.