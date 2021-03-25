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КНДР во второй раз за неделю провела ракетные испытания
11:47 25.03.2021 |
Северная Корея второй раз за неделю провела ракетные испытания, в Японии сообщили, что речь идет о баллистических ракетах.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сообщили в Южной Корее и Японии в четверг, 25 марта.
Объединенный генштаб Южной Кореи пока не предоставил деталей о том, какого типа ракеты были запущены, отметив, что разведки Южной Кореи и США продолжают исследовать этот вопрос.
Совет нацбезопасности Южной Кореи собирается по этому поводу на срочное заседание.
Между тем премьер-министр Японии Йосихиде Суга сказал, что две ракеты, запущенные Пхеньяном утром в четверг, были баллистическими.
Он отметил, что Япония выражает серьезный протест по этому поводу и осуждает такие действия.
"Запуск угрожает миру и стабильности в нашей стране и регионе, и это явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН", - сказал Йосихиде Суга.
Как сообщили в Минобороны Японии, первую ракету выпустили в 22:06 по Гринвичу (GMT), а следующую - около 22:30.
Это уже второе ракетное испытание КНДР за последнюю неделю.
Первый раз две ракеты запустили с западного побережья в воскресенье.
Эти запуски стали первым испытанием ракет Северной Кореей с 14 апреля 2020 года, когда она запустила несколько крылатых ракет малой дальности в Японское море.
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