Финансовые новости
- |
- 25.03.21
- |
- 02:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Норвегия заблокировала продажу россиянам завода по производству двигателей для кораблей
22:05 24.03.2021 |
Норвегия приняла решение заблокировать норвежского производителя морских двигателей российской компании по соображениям национальной безопасности.
Об этом заявила министр юстиции Моника Меланд, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Компания Bergen Engines, расположенная на западном побережье Норвегии и более 20 лет принадлежащая британской компании Rolls-Royce, снабжает норвежский флот, входящий в НАТО, а также мировые судоходные компании.
Rolls-Royce планировала продать норвежскую компанию российской компании "Трансмашхолдинг". 9 марта Норвегия заявила, что временно приостановила продажу на сумму 150 миллионов евро на время оценки последствий для безопасности.
"Теперь у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой у нас нет сотрудничества в сфере безопасности", - заявила Меланд в парламенте.
"Технологии, которыми обладает Bergen Engines, и двигатели, которые они производят, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России и повысили бы военный потенциал России", - говорится в заявлении норвежского правительства.
Rolls-Royce заявила, что планирует обратиться к Норвегии за помощью в поиске другого варианта для Bergen Engines, отметив, что более 900 рабочих мест в Бергене могут оказаться под угрозой.
"Мы не намерены сохранять бизнес. Мы будем искать помощи норвежского правительства, чтобы быстро найти другой вариант, который может обеспечить Bergen Engines и ее персонал инвестициями, необходимыми для будущего, а Rolls-Royce - соответствующими результатами", - говорится в заявлении.
Bergen Engines производит среднеоборотные газовые и дизельные двигатели для морских судов и предприятий электроэнергетики. В 2019 году выручка компании составила 270 миллионов евро.
В том же году Норвегия представила новый закон о безопасности, который усиливает способность правительства устанавливать условия или блокировать иностранные приобретения, когда на карту поставлены национальные интересы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый план Зеленского. Как президент будет снимать мэров на местных референдумах
|Rozetka и Monobank поспорили о комиссиях
|Святые против святейших. Почему развалился «Голос»
|Перераспределение национальных богатств: Что не так с идеей «экономических паспортов» для еще не рожденных украинцев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврокомиссия усилила механизм, позволяющий блокировать экспорт вакцин
|Британия усилит миграционное законодательство, чтобы усложнить прибытие искателей убежища
|Норвегия заблокировала продажу россиянам завода по производству двигателей для кораблей
|США и ЕС будут координировать действия в ответ на поведение России, включая ее агрессию против Украины и Грузии – встреча Блинкена и Борреля
|В Индии обнаружен коронавирус - двойной мутант. Насколько это опасно?
|Госсекретарь США - министру ФРГ Маасу: Северный поток-2 – плохая идея, к компаниям, причастным к его реализации, будут применены санкции
|Кризис из-за «Спутника» в Словакии: президент призвал премьера подать в отставку
Это интересно
|Intel построит две новые фабрики и станет контрактным производителем полупроводников
|Почему вам не страшен коронавирус, если вы простужены
|Вышел смартфон OnePlus 9R: Snapdragon 870, 120-Гц AMOLED, четыре камеры, 65-Вт зарядка и цена $550
|Snapdragon 888, 120 Гц, 4500 мА·ч и 65 Вт. Представлены OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro — первые в мире смартфоны с камерой Hasselblad
|В США будет запущена опытная установка по скоростной добыче сверхчистого лития
|В США открыли бесплатный доступ к квантовому компьютеру на ионных ловушках
|Управляемые ИИ самолеты F-16 прошли испытания в виртуальных боях ACE