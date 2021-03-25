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Еврокомиссия усилила механизм, позволяющий блокировать экспорт вакцин
23:02 24.03.2021 |
Еврокомиссия усилила механизм, позволяющий блокировать экспорт вакцин, добавив в него критерии взаимности и пропорциональности.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы Еврокомиссии.
Изменения предусматривают, что для получения согласования на экспорт будут учитывать не только влияние на выполнение компаниями контрактных обязательств перед ЕС, но и принципы взаимности и пропорциональности.
Принцип взаимности означает учет того, страна назначения ограничивает экспорт вакцин от коронавируса или компонентов для их производства, производимых на ее территории.
Принцип пропорциональности означает учет ситуации в стране назначения - эпидемической ситуации и показателей вакцинации от коронавируса, а также доступность вакцин для этой страны.
"ЕС - единственный крупный производитель в Организации экономического сотрудничества и развития, экспортирует вакцины в больших объемах до десятков стран. Но дорога должна быть открытой в обоих направлениях ... Мы хотим обеспечить своевременные и достаточные поставки для населения ЕС", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Несмотря на то, что ЕС является одним из мировых центров распространения коронавируса, ЕС и крупнейший экспортер вакцин. Если взять, например, Великобританию - только со времени введения системы согласования экспорта туда было экспортировано около 10 млн доз из ЕС, и ноль доз - из Британии в ЕС ", - отметил на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Ограничение экспорта теперь будет распространяться еще на 17 стран, для которых ранее сделали исключение: Армению, Азербайджан, Грузию, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Сербию, Черногорию, Израиль, Иордания, Ливан, Ливию, Лихтенштейн, Швейцарию, Норвегию и Исландию - для лучшего понимания общей картины с торговлей вакцинами.
В то же время ЕС сохраняет исключение из этого механизма для вакцин, поставляемых в качестве гуманитарной помощи в рамках платформы COVAX в 92 страны с низким и средним уровнем достатка.
В сообщении Еврокомиссии отмечают, что с начала применения экспортного контроля заблокировали лишь одну поставку - если на 380 других разрешение дали. Их общий объем составлял 43 млн доз, вакцины предназначались для 33 стран мира.
Больше всего вакцин экспортировали в Британию - около 10,9 млн доз, Канаду - 6,6 млн доз, Японию - 5,4 млн доз, Мексику - 4,4 млн доз, Саудовскую Аравию - 1,5 млн, Сингапур - 1,5 млн, Чили - 1,5 млн, Гонконг - 1,3 млн, Южную Корею и Австралию - по 1 млн.
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