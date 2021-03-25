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Госсекретарь США - министру ФРГ Маасу: Северный поток-2 – плохая идея, к компаниям, причастным к его реализации, будут применены санкции
15:57 24.03.2021 |
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен повторил позицию президента США Джо Байдена своему германскому коллеге Хайко Маасу о том, что трубопровод "Северный поток-2" - плохая идея, и компании, причастные к его реализации, будут подвержены американским санкциям.
Об этом Блинкен сообщил в среду в Брюсселе в ходе пресс-конференции, которая состоялась по окончанию заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.
"У меня был замечательный разговор с Хайко Маасом и немецкими коллегами в отношении совместной повестки дня. Но правда также заключается в том, что президент Байден достаточно долгое время был очень четок в его мнении, что "Северный поток-2" - это плохая идея, и я повторил это мнение прямо министру иностранных дел Маасу. И я также четко обозначил, что компании, которые привлечены к строительству трубопровода, рискуют попасть под санкции США", - повторил он позицию США.
По мнению Блинкена, "труба разделяет Европу и подставляет Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России".
"Это идет против непосредственно заявленной Европой энергетическим целям безопасности. Что я сказал, так это то, что мы будем продолжать мониторить деятельность в отношении завершения трубопровода, и если это произойдет, мы определимся в отношении санкций. Для меня было полезно прямо обсудить (этот вопроса) с министром Маасом, чтобы четко обозначить нашу позицию", - подчеркнул госсекретарь.
При этом он констатировал, что "Германия - среди наших самых близких союзников", а "реальные разногласия в отношения "Северного потока-2" ни для кого не секрет".
"Но мы не позволим этому становиться на пути нашей совместной работы по вопросам, которые представляют обеспокоенность для граждан обеих стран", - отметил Блинкен.
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