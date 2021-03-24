Финансовые новости
- |
- 24.03.21
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС готовит ужесточение правил экспорта вакцины AstraZeneca
09:30 24.03.2021 |
На фоне нехватки вакцины от коронавируса в странах ЕС и споров вокруг поставок британско-шведского производителя AstraZeneca Еврокомиссия планирует ввести запрет на экспорт доз препарата, которые производятся на территории ЕС.
"Мы будем действовать", - заявила глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина во вторник, 23 марта, на слушаниях в Европарламенте. Спикер Еврокомиссии объявил о том, что в среду, 24 марта, существующий механизм контроля за вакцинами будет пересмотрен.
Согласно проекту, имеющемуся в распоряжении новостного агентства AFP, Еврокомиссия намерена ужесточить условия для экспорта доз препарата в страны, которые сами производят вакцину от коронавируса или чье население уже в значительной степени привито.
При этом в Евросоюзе не хотят блокировать экспорт препаратов, произведенных другими компаниями, ссылаясь на то, что Biontech / Pfizer и Moderna выполняют свои обязательства по поставкам вакцины в страны ЕС.
Завод по производству AstraZeneca в Нидерландах
Как отмечает AFP, в центре дебатов об экспортных ограничениях сейчас завод в Нидерландах, который скоро начнет производство вакцины AstraZeneca. Требования на будущую продукцию этого завода уже предъявили ЕС и Великобритания.
Представитель правительства Нидерландов высказался за компромисс с Великобританией. По его словам, запрет на экспорт будет "проигрышным сценарием". Однако, по его словам, Гаага последует решению Еврокомиссии и, при необходимости, обеспечит соблюдение запрета на экспорт.
Проблемы с поставками AstraZeneca
Британско-шведская AstraZeneca ранее заявила, что в первом квартале сможет поставить в ЕС вместо изначально планировавшихся 120 млн доз - только 30 млн, во втором квартале - вместо 180 млн - только 70 млн. На подобные действия концерна жестко отреагировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen): "У нас имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны".
В свою очередь в AstraZeneca невыполнение плана поставок объяснили тем, что проблемы в основном возникли на предприятиях компании в ЕС.
Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) заверила фон дер Ляйен в своей поддержке во вторник, 23 марта, по итогам 15-часовой встречи с главами правительств федеральных земель. "У нас проблема с Astrazeneca", - признала канцлер Германии. В то же время Меркель высказалась против "общих запретов на экспорт вакцин" от коронавируса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перераспределение национальных богатств: Что не так с идеей «экономических паспортов» для еще не рожденных украинцев
|Доллар резко подорожал на межбанке 23 марта из-за отказа иностранцев скупать новые ОВГЗ
|Самостоятельная сила или сателлиты «слуг»: Когда Верховная Рада останется без «Голоса»
|Знак доверия или политическая ссылка: Почему Тищенко отправляют на Закарпатье и кто возглавит «слуг» Киева
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кризис из-за «Спутника» в Словакии: президент призвал премьера подать в отставку
|Народный банк Китая исключил появление полностью анонимных CBDC
|МВФ планирует выделить $650 миллиардов для выхода мировой экономики из рецессии
|ЕС готовит ужесточение правил экспорта вакцины AstraZeneca
|ЕС отложил «стратегическую дискуссию» по России до следующего очного саммита
|На парламентских выборах в Израиле лидирует партия Нетаньяху
Это интересно
|В США открыли бесплатный доступ к квантовому компьютеру на ионных ловушках
|Управляемые ИИ самолеты F-16 прошли испытания в виртуальных боях ACE
|Google, Microsoft и другие разработчики объединились, чтобы устранить проблемы отображения сайтов в браузерах
|Aston Martin представил самый мощный Vantage в духе Формулы-1
|Первый твит главы Twitter продали за $2,9 млн в качестве NFT
|Apple стала самой прибыльной компанией мира, обойдя саудовских нефтяников
|Открыт метод массового производства фотоэлементов из перовскита