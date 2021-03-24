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Дионисий Галикарнасский
ЕС отложил «стратегическую дискуссию» по России до следующего очного саммита
08:56 24.03.2021 |
Председатель Европейского совета Шарль Мишель в приглашении лидерам стран ЕС на видеоконференцию 25-26 марта сообщил, что "стратегическая дискуссия" по РФ откладывается до очередной личной встречи сообщества, а также о намерении проинформировать их о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным.
"Что касается России, то я предлагаю информационный пункт (в повестке дня - ИФ) и поделюсь с вами результатами моих последних контактов с президентом Путиным в преддверии более стратегических дебатов по этому вопросу на нашем следующем, очном заседании Европейского совета", - написал Мишель в письме, опубликованном во вторник вечером в Брюсселе.
Данное мероприятие ввиду сложной эпидемиологической обстановки в странах Евросоюза было решено провести по видеосвязи. До этого предполагалось, что на явочном саммите состоится "стратегическая дискуссия" об отношениях ЕС с Россией.
Накануне состоялся телефонный разговор Мишеля с Путиным, в ходе которого глава Евросовета обозначил условия, позволяющие, по его мнению, урегулировать существующие разногласия между сторонами.
"С точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет устойчивый прогресс по таким вопросам, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека", - отмечается в коммюнике пресс-службы Евросовета по итогам разговора Путина и Мишеля.
В документе сообщается, что председатель Евросовета "повторил призыв ЕС к российским властям освободить господина Навального и провести прозрачное расследование покушения на него".
Мишель выразил мнение, что отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне, и подтвердил подход ЕС к этому вопросу на основе "пяти руководящих принципов", предусматривающих уважение основных ценностей ЕС.
В марте 2016 года министры иностранных дел стран ЕС согласовали "пять принципов" Федерики Могерини" (предшественницы Борреля на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам).
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