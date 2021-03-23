Финансовые новости
- |
- 23.03.21
- |
- 18:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс счастья: Финляндия на первом месте, несмотря на пандемию
17:42 23.03.2021 |
Финляндия в четвертый раз подряд заняла первую строчку в рейтинге самых счастливых стран мира, который ежегодно составляется под эгидой ООН.
Следом за Финляндией следуют европейские соседи - Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды. Единственной неевропейской страной в первой десятке стала Новая Зеландия, а Великобритания сползла с 13 на 17 место. Вполне предсказуемо, в первую двадцатку попали США, Канада и Австралия, а также Израиль, который стабильно оказывается на вершине списка.
В десятку самых счастливых стран мира вошли:
1. Финляндия
2. Дания
3. Швейцария
4. Исландия
5. Нидерланды
6. Норвегия
7. Швеция
8. Люксембург
9. Новая Зеландия
10. Австрия
В первые 50 из стран бывшего СССР попали Литва и Эстония - они на 38-м и 40-м местах соответственно, а также Узбекистан (42) и Казахстан (45), Латвия оказалась уже за пределами - она на 51-м месте.
Далее в списке Молдова (65), Кыргызстан (67) и Беларусь (75), которая смогла на одну строчку обойти Россию - в рейтинге она оказалась на 76-м месте. В первую сотню попали также Таджикистан, Армения, Азербайджан и Туркменистан. Грузия оказалась на 108-и месте, и совсем несчастными ощущают себя украинцы: они в рейтинге 110-е.
Самым несчастным в рейтинге назван Афганистан, за которым следует Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.
Секрет Финляндии
Как передает Франс пресс, в самой Финляндии, многие жители которой считают себя не слишком разговорчивыми и как правило не очень жизнерадостными, выводы авторов доклада вызвали недоумение. "Когда я об этом первый раз услышал - и не только я, - мне стало очень смешно", - сказал агентству сотрудник одной из местных телекомпаний Тони Илмони.
При этом успех Финляндии может объясняться тем, что эта страна обладает очень хорошими службами социальной поддержки, здесь низкая преступность, а уровень доверия к властям - высокий. "В самом главном мы очень хороши: на улицах никто не живет, безработица есть, но служба здравоохранения работает. Это самые важные вещи, - сказала Франс пресс продавец цветов Риита Матилайнен. - Но мы могли бы быть немного более жизнерадостными и общительными".
В прошлом Финляндия отличалась высоким уровнем алкоголизма и числом самоубийств - это объяснялось длинными и темными зимами. Но в течение последних десяти лет их уровень удалось снизить более чем на половину, благодаря государственной программе укрепления здоровья жителей.
Последствия пандемии
Как отмечают составители рейтинга, в трети стран значительно возрос уровень негативных эмоций, что скорее всего связано с последствиями пандемии коронавируса.
При этом в 22 странах народ стал жить лучше и веселее. В частности, уровень счастья заметно подрос во многих азиатских странах, к примеру, Китай поднялся с 94 сразу на 84 место.
"На удивление, мы в целом не обнаружили снижения уровня благосостояния людей по их собственной оценке, - говорит один из авторов отчета, Джон Хелливелл. - Одно из возможных объяснений заключается в том, что люди рассматривают пандемию коронавируса как общую для всех и внешнюю угрозу, что усиливает солидарность и чувство локтя".
По словам составителей рейтинга, в Финляндии особенно высоко чувство взаимного доверия, которое позволило сохранить жизни и достаток во время пандемии.
Эта скандинавская страна с населением в 5,5 млн намного лучше других государств Европы перенесла пандемию, там было зарегистрировано лишь немногим более 70 тыс. заражений и 805 смертей от коронавируса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин обязал жителей «красной» зоны носить защитную маску на улицах и в парках
|ПриватБанк ввел лимит платежей на карту-ключ ФОП
|«Большое отмывание» ОП: Почему у Зеленского до сих пор думают, что всех переиграли
|Доллар на межбанке подешевел из-за локдауна и иностранцев, которые готовятся покупать новые ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс счастья: Финляндия на первом месте, несмотря на пандемию
|Великобритания сократит численность войск до самого низкого уровня с начала 1800-х годов
|ЕС создал фонд для финансирования военных операций за границей
|Реальность и мифы о «европейском времени»: почему в ЕС до сих пор переводят часы
|Гражданина КНДР судят в Вашингтоне за нарушение санкций США и ООН
|Канада ввела санкции против китайских чиновников
Это интересно
|Полиция разоблачила схему незаконной добычи драгоценных камней
|McLaren представил хардкорную версию 720S с кнопкой push-to-pass
|Злоумышленники маскируют троян под несуществующую Android-версию Clubhouse
|Alfa Romeo и Lancia получат крупные инвестиции для развития
|LG Electronics склоняется к ликвидации мобильного бизнеса
|Мошенники построили финансовую пирамиду и украли 150 миллионов, – МВД
|Lamborghini сделает управляемость важнее разгонной динамики