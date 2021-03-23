Индекс счастья: Финляндия на первом месте, несмотря на пандемию

Финляндия в четвертый раз подряд заняла первую строчку в рейтинге самых счастливых стран мира, который ежегодно составляется под эгидой ООН.



Следом за Финляндией следуют европейские соседи - Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды. Единственной неевропейской страной в первой десятке стала Новая Зеландия, а Великобритания сползла с 13 на 17 место. Вполне предсказуемо, в первую двадцатку попали США, Канада и Австралия, а также Израиль, который стабильно оказывается на вершине списка.

В десятку самых счастливых стран мира вошли:

1. Финляндия

2. Дания

3. Швейцария

4. Исландия

5. Нидерланды

6. Норвегия

7. Швеция

8. Люксембург

9. Новая Зеландия

10. Австрия

В первые 50 из стран бывшего СССР попали Литва и Эстония - они на 38-м и 40-м местах соответственно, а также Узбекистан (42) и Казахстан (45), Латвия оказалась уже за пределами - она на 51-м месте.

Далее в списке Молдова (65), Кыргызстан (67) и Беларусь (75), которая смогла на одну строчку обойти Россию - в рейтинге она оказалась на 76-м месте. В первую сотню попали также Таджикистан, Армения, Азербайджан и Туркменистан. Грузия оказалась на 108-и месте, и совсем несчастными ощущают себя украинцы: они в рейтинге 110-е.

Самым несчастным в рейтинге назван Афганистан, за которым следует Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.

Секрет Финляндии

Как передает Франс пресс, в самой Финляндии, многие жители которой считают себя не слишком разговорчивыми и как правило не очень жизнерадостными, выводы авторов доклада вызвали недоумение. "Когда я об этом первый раз услышал - и не только я, - мне стало очень смешно", - сказал агентству сотрудник одной из местных телекомпаний Тони Илмони.

При этом успех Финляндии может объясняться тем, что эта страна обладает очень хорошими службами социальной поддержки, здесь низкая преступность, а уровень доверия к властям - высокий. "В самом главном мы очень хороши: на улицах никто не живет, безработица есть, но служба здравоохранения работает. Это самые важные вещи, - сказала Франс пресс продавец цветов Риита Матилайнен. - Но мы могли бы быть немного более жизнерадостными и общительными".

В прошлом Финляндия отличалась высоким уровнем алкоголизма и числом самоубийств - это объяснялось длинными и темными зимами. Но в течение последних десяти лет их уровень удалось снизить более чем на половину, благодаря государственной программе укрепления здоровья жителей.

Последствия пандемии

Как отмечают составители рейтинга, в трети стран значительно возрос уровень негативных эмоций, что скорее всего связано с последствиями пандемии коронавируса.

При этом в 22 странах народ стал жить лучше и веселее. В частности, уровень счастья заметно подрос во многих азиатских странах, к примеру, Китай поднялся с 94 сразу на 84 место.

"На удивление, мы в целом не обнаружили снижения уровня благосостояния людей по их собственной оценке, - говорит один из авторов отчета, Джон Хелливелл. - Одно из возможных объяснений заключается в том, что люди рассматривают пандемию коронавируса как общую для всех и внешнюю угрозу, что усиливает солидарность и чувство локтя".

По словам составителей рейтинга, в Финляндии особенно высоко чувство взаимного доверия, которое позволило сохранить жизни и достаток во время пандемии.

Эта скандинавская страна с населением в 5,5 млн намного лучше других государств Европы перенесла пандемию, там было зарегистрировано лишь немногим более 70 тыс. заражений и 805 смертей от коронавируса.