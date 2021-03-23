ЕС создал фонд для финансирования военных операций за границей

Совет ЕС одобрил решение о создании Европейского фонда мира (European Peace Facility) - нового финансового инструмента, которій будет покрывать все внешние действия, имеющие военные или оборонительные аспекты.

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Бюджет фонда (отдельного от бюджета ЕС) на 2021-2027 годы составит около 5 млрд евро и будет наполняться взносами стран-членов ЕС.

"Приоритетная цель фонда - улучшить способность ЕС предотвращать конфликты, сохранять мир и усиливать международную стабильность и безопасность. Создание фонда позволит ЕС лучше помогать партнерским странам - или путем поддержки их миротворческих операций, или помощью с повышением мощности их собственных вооруженных сил для обеспечения мира и безопасности на национальной территории, как и через более широкие действия военного/оборонного характера для поддержки целей Общей политики безопасности и обороны (CSDP)", - отмечают в сообщении.

Этот новый финансовый инструмент впервые позволит ЕС дополнить свою деятельность в рамках миссий и операций CSDP мерами помощи.

Это может предусматривать поставки военного оборудования и связанного с обороной оборудования и инфраструктуру помощи по просьбе третьих стран, региональных или международных организаций.

European Peace Facility заменит собой механизм ATHENA, через который миссии ЕС финансировались с 2004 года.

До сих пор поддержка ЕС могла предоставляться только тем операциям по поддержанию мира, в которых лидерами являются африканские организации. Новый инструмент расширяет фокус и делает возможной такую ​​помощь партнерам ЕС в любой точке мира.

Инструмент вступает в силу со дня принятия - 22 марта.