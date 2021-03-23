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Дионисий Галикарнасский
Канада ввела санкции против китайских чиновников
08:09 23.03.2021 |
Правительство Канады ввела санкции за нарушение прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. В санкционный список попали четыре китайских чиновника и одна организация, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.
"Сегодня Канада объявляет о введении санкций против четырех чиновников и одного юридического лица в соответствии с положениями о специальных экономических мерах по их участие в грубых и систематических нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что санкции вводятся в координации с Европейским союзом, Соединенными Штатами и Великобританией.
"Канада будет продолжать призывать КНР соблюдать основные права человека и предоставлять полноценный беспрепятственный доступ к СУАР, чтобы беспристрастные эксперты могли наблюдать за ситуацией и сообщать о ней из первых уст", - говорится в сообщении.
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