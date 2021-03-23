Финансовые новости
- |
- 23.03.21
- |
- 04:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай ввел санкции против евродепутатов, политиков и ученых из ЕС
22:17 22.03.2021 |
Китай ввел санкции в отношении пяти депутатов Европарламента, а также европейских ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС в ответ на санкции Брюсселя за нарушение прав человека Пекином в Синьцзяне.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
"Европейский союз ввел односторонние санкции в отношении китайских физических и юридических лиц 22 марта, сославшись на так называемые проблемы с правами человека в Синьцзяне. Этот шаг, основанный исключительно на лжи и дезинформации, игнорирует и искажает факты, грубо вмешивается во внутренние дела Китая, грубо нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, и серьезно подрывает отношения Китая и ЕС. Китай решительно возражает и решительно осуждает это", - говорится в заявлении.
В санкционный список попали пять депутатов Европарламента - Райнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман.
Также санкции введены против нидерландского депутата Сьерда Сьердсма, депутата парламента Бельгии Самюэль Коголати, депутата сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкого ученого Адриана Ценца и шведского исследователя Бьорна Ердена.
Соответствующим лицам и их семьям запрещен въезд на материк, в Гонконг и Макао. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем.
В санкционный список также включены Комитет по политике и безопасности Совета Европейского Союза, Подкомитет по правам человека Европейского парламента, Институт китайских исследований Меркатора в Германии и Фонд Альянса демократий в Дании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Венецианка дала заключение по новому проекту решения кризиса в Конституционном суде
|Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности
|Вадим Денисенко: «За месяц количество людей, которые идут во внутреннюю эмиграцию, выросло на 6%»
|Правый поворот Зеленского не повлиял на избирателя Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай ввел санкции против евродепутатов, политиков и ученых из ЕС
|КС Молдовы поддержал Санду: дорога к досрочным выборам открыта
|Великобритания и США вслед за ЕС ввели санкции против Китая
|Как Россия поддержала США и обидела Индию на афганской конференции
|Болгария высылает двух российских дипломатов
|ЕС ввел санкции в отношении представителей военной хунты Мьянмы
Это интересно
|BMW продолжит разрабатывать ДВС, несмотря на жесткие эконормы
|Украинцев предупредили о новом виде «интимного» мошенничества: будьте осторожны
|Россиянин Крючков признал вину в подготовке кибератаки на завод Tesla
|Электроседан Lucid Air первым получит поддержку объемного звука Dolby Atmos
|В Украине пресекли работу колл-центров, похищавших деньги под предлогом вложений в криптовалюту
|Facebook представила умный браслет, который сможет управлять предстоящими очками дополненной реальности
|BMW не планирует производить собственные электромобильные батареи — CNBC