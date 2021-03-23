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Великобритания и США вслед за ЕС ввели санкции против Китая
21:59 22.03.2021 |
Великобритания и Соединенные Штаты объявили о санкциях против китайских чиновников и организаций за нарушения прав человека против преимущественно мусульманского уйгурского меньшинства.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В заявлении на сайте британского правительства говорится, что страна впервые введет замораживание активов и запрет на выезд против четырех чиновников Китая, а также органа безопасности Синьцзяна, в соответствии с глобальным режимом санкций по правам человека за системные нарушения против уйгуров и других меньшинств.
"Нельзя игнорировать доказательства распространенных нарушений прав человека в Синьцзяне, включая массовые задержания и слежку, сообщения о пытках и принудительной стерилизации", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил о введении санкций против двух должностных лиц КНР в рамках глобальных санкций в связи с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне.
"Мы объединены с Великобританией, Канадой и ЕС в продвижении ответственности для тех, кто злоупотребляет правами человека", - написал он в Twitter.
Правозащитные организации заявляют, что Китай удерживает более миллиона уйгуров и людей из других групп мусульманских меньшинств в лагерях в Синьцзяне.
Правительство Китая обвинили в проведении принудительных стерилизаций уйгурских женщин и отделении детей от их семей. Расследования содержат указания принудительного труда и систематических изнасилований, сексуального насилия и пыток задержанных.
Китай отрицает обвинения, утверждая, что лагеря - это средства "перевоспитания", которые используются для борьбы с терроризмом.
Напомним, Китай ввел санкции в отношении пяти депутатов Европарламента, а также европейских ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС в ответ на санкции Брюсселя за нарушение прав человека Пекином.
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