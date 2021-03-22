Финансовые новости
- |
- 22.03.21
- |
- 19:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Болгария высылает двух российских дипломатов
17:45 22.03.2021 |
Болгария в понедельник, 22 марта, объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Им предписано покинуть страну в течение 72 часов, сообщило болгарское министерство иностранных дел. Прокуратура Болгарии ранее указала, что дипломатические сотрудники занимались деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.
По данным болгарского телевидения, речь идет о двух сотрудниках российской внешней разведки, которые получали документы с грифом "НАТО - секретно". Ранее несколько военнослужащих в Болгарии были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. По сведениям болгарской прокуратуры, задержанные занимались сбором материала о деталях, касающихся координационного центра НАТО в Варне.
Российская сторона сочла решение официальной Софии необоснованным. Такая позиция не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога, заявили в посольстве России в Болгарии. Москва оставляет за собой право на ответные меры, отметили в диппредставительстве.
Это не первая высылка российских дипломатов из Болгарии. Так, в октябре 2019 года София выслала из страны по подозрению в шпионаже первого секретаря посольства России, в январе 2020-го - еще одного первого секретаря консульского отдела посольства РФ, а также сотрудника российского торгового представительства, в сентябре 2020 года - еще двоих дипломатов, а в конце 2020-го - военного атташе РФ. Россия отвечала на это зеркальными мерами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: «За месяц количество людей, которые идут во внутреннюю эмиграцию, выросло на 6%»
|Правый поворот Зеленского не повлиял на избирателя Порошенко
|Позитив недели. Сенат США не забыл о $300 млн для Украины
|Привет Донбассу от Няши. Что означает новая риторика коллаборантки Поклонской
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как Россия поддержала США и обидела Индию на афганской конференции
|Болгария высылает двух российских дипломатов
|ЕС ввел санкции в отношении представителей военной хунты Мьянмы
|ЕС впервые за 30 лет вводит санкции в отношении Китая
|ЕС заявил, что пока не может делиться вакцинами с бедными странами
|Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Британию из-за освобождения от налогов в Гибралтаре
Это интересно
|BMW продолжит разрабатывать ДВС, несмотря на жесткие эконормы
|Украинцев предупредили о новом виде «интимного» мошенничества: будьте осторожны
|Россиянин Крючков признал вину в подготовке кибератаки на завод Tesla
|Электроседан Lucid Air первым получит поддержку объемного звука Dolby Atmos
|В Украине пресекли работу колл-центров, похищавших деньги под предлогом вложений в криптовалюту
|Facebook представила умный браслет, который сможет управлять предстоящими очками дополненной реальности
|BMW не планирует производить собственные электромобильные батареи — CNBC