ЕС впервые за 30 лет вводит санкции в отношении Китая

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЕС впервые за 30 лет вводит санкции в отношении Китая

13:51 22.03.2021 |

Мир

 

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Как отмечают в понедельник, 22 марта, информагентства Reuters и dpa, речь идет о первом санкционном пакете за более чем 30 лет.

До этого эмбарго ЕС на поставки оружия в КНР вводилось после подавления китайскими властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязывает свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Пекин будет "жесткой рукой" претворять в жизнь ответные меры

Решение от лица ЕС уже прокомментировал министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок: "Это - очень важный шаг, который показывает нашу приверженность (выбранному курсу в отношении КНР - Ред.)".

Между тем в МИД Китая заявили, что "жесткой рукой" будут претворять в жизнь ответные меры против Брюсселя.

Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР. По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания", где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

16:45 Биткоин-биржа Coinbase заплатит $6,5 млн штрафа за фальсификацию данных о торговой активности

15:51 Нацбанк создал отдельный раздел о системно важных банках

12:45 Евро колеблется к доллару на неопределенности

12:27 Справочный курс гривны 22 марта понизил на 2,57 коп до 27,6884 грн/$1

12:10 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 19.03.21

12:05 НБУ на минувшей неделе купил $30,5 млн на межбанке

11:46 Азиатские фондовые биржи 22 марта закрылись без единой динамики

11:42 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.03.21

11:36 Остаток средств на корсчетах банков 22.03.21

11:29 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 19.03.2021

11:00 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22.03.2021

08:40 Золото дешевеет 22 марта на укреплении доллара к мировым валютам

07:51 Биржи США 19 марта закрылись разнонаправленно

19.03 Доллар подорожал на межбанке 19 марта из-за выплат по НДС и паузы иностранцев

19.03 Джером Пауэлл: CBDC не заменят фиат

• дальше…

18:22 Как Россия поддержала США и обидела Индию на афганской конференции

17:45 Болгария высылает двух российских дипломатов

15:56 ЕС ввел санкции в отношении представителей военной хунты Мьянмы

13:51 ЕС впервые за 30 лет вводит санкции в отношении Китая

13:19 ЕС заявил, что пока не может делиться вакцинами с бедными странами

11:25 Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Британию из-за освобождения от налогов в Гибралтаре

10:45 Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось - МВФ

10:45 США пригрозили Индии санкциями за покупку российских систем С-400

10:42 Жесткий разговор на Аляске: как США и Китай договаривались о новом порядке в мире

09:57 Заклятые друзья. Почему столкновение между Турцией и Россией неизбежно

09:46 Путин наградил орденом пророссийского экс-генсека Совета Европы

08:19 Курс турецкой лиры к доллару рухнул на 17%

08:16 Эрдоган в третий раз сменил главу Центробанка

08:11 Турция атаковала позиции курдов в Сирии

08:08 Турция вышла из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнему насилию

• дальше…

19.03 Рада освободила от ответственности поставщиков вакцин от коронавируса

19.03 Украина введет требование негативного ПЦР-теста для въезда в страну

19.03 Состоялся детский чемпионат Киева по футзалу

18.03 Смертность в Украине в начале года выросла на 7,5%

18.03 В Киеве с 20 марта вводится суровый карантин на три недели - Кличко

18.03 За год карантина количество пользователей соцсетей в Украине выросло на 7 миллионов человек, – GlobalLogic

17.03 Профильный комитет Рады рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

17.03 Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

16.03 Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19 – опрос Центра Разумкова

16.03 Степанов: если 50% всех областей окажутся в «красной» зоне, возможно введение «жесткого» карантина на территории всей Украины

15.03 Пенсионный возраст для части украинцев повысят с 1 апреля: кого это коснется

15.03 Что будет, если у Зеленского поделят Украину на 10 зон

11.03 Сделали важный шаг к строительству первого платного автобана в Украине - Шмыгаль

11.03 Территория Украины будет иметь 10 функциональных зон - Минрегион

10.03 Уставшие мосты и технологии «регионалов»: Почему люди Зеленского продолжают "мочить" Виталия Кличко

• дальше…

17:25 Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

13:46 Вадим Денисенко: «За месяц количество людей, которые идут во внутреннюю эмиграцию, выросло на 6%»

13:38 Правый поворот Зеленского не повлиял на избирателя Порошенко

10:56 Клининговые компании готовы отмыть гранит на Банковой за 12 тыс. грн и восстановить дверь за 30 тыс. грн, а не за 2 млн, как сказали в ОП

09:07 Позитив недели. Сенат США не забыл о $300 млн для Украины

08:51 Привет Донбассу от Няши. Что означает новая риторика коллаборантки Поклонской

19.03 Новые «пленки Лероса» не нанесут существенный вред Зеленскому с Бакановым — интервью с политологом Виталием Куликом

19.03 Украина вводит максимальные санкции против 19 компаний-недропользователей из дела «Голден Деррик»

19.03 Подозрение Рожковой. НБУ ведет внутреннее расследование

19.03 Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов нарушением прав граждан

19.03 «Строитель – Россия». Президент Литвы призвал Украину не покупать электроэнергию БелАЭС

19.03 Дело ПриватБанка. Замглавы НБУ Рожкову хотят обвинить в госизмене – Kyiv Post

19.03 Виталий Бала: Заседание СНБО по Деркачу должно было состояться давно, но СБУ не тем занимается

19.03 «Буки» и С-300 ремонту не подлежат. Почему мы хотим ЗРК NASAMS, и кто нам их продаст

18.03 Почему Украине не удалось избежать конфронтации с Ираном

• дальше…

17:45 McLaren представил хардкорную версию 720S с кнопкой push-to-pass

16:52 Злоумышленники маскируют троян под несуществующую Android-версию Clubhouse

16:37 Alfa Romeo и Lancia получат крупные инвестиции для развития

15:56 LG Electronics склоняется к ликвидации мобильного бизнеса

12:40 Мошенники построили финансовую пирамиду и украли 150 миллионов, – МВД

12:17 Lamborghini сделает управляемость важнее разгонной динамики

09:25 Илон Маск ответил на обвинения в шпионаже при помощи электромобилей Tesla

09:17 Угроза нацбезопасности. Китайским военным и чиновникам запретили ездить на Tesla на работу

19.03 BMW продолжит разрабатывать ДВС, несмотря на жесткие эконормы

19.03 Украинцев предупредили о новом виде «интимного» мошенничества: будьте осторожны

19.03 Россиянин Крючков признал вину в подготовке кибератаки на завод Tesla

19.03 Электроседан Lucid Air первым получит поддержку объемного звука Dolby Atmos

19.03 В Украине пресекли работу колл-центров, похищавших деньги под предлогом вложений в криптовалюту

19.03 Facebook представила умный браслет, который сможет управлять предстоящими очками дополненной реальности

18.03 BMW не планирует производить собственные электромобильные батареи — CNBC

• дальше…

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно