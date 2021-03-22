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ЕС заявил, что пока не может делиться вакцинами с бедными странами
13:19 22.03.2021 |
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в настоящее время не видит возможности для Евросоюза напрямую жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам.
Об этом она сказала в интервью немецкой Funke Media Gruppe, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.
"Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах, чтобы они сами получили вакцины", - сказала она.
Вместе с тем глава комиссии подчеркнула финансовую поддержку со стороны ЕС международной инициативы COVAX, которая предоставляет доступ к вакцинам для бедных стран.
"ЕС инвестировал в эту инициативу 2,2 миллиарда евро. COVAX уже доставил 30 млн доз вакцин в 52 страны", - сказала глава Еврокомиссии.
По ее словам, механизм ЕС по пожертвованию вакцин напрямую другим странам запустится только тогда, когда ситуация с вакцинами улучшится в самом ЕС.
Фон дер Леян активно агитировала за предоставление вакцин людям во всем мире еще весной 2020 года. Сейчас большинство доз вакцин против COVID-19 продолжают вводить в индустриально развитых странах.
Ранее фон дер Ляен сообщила, что Еврокомиссия может запретить компании AstraZeneca экспорт вакцин, пока она не выполнит свои обязательства перед Европой.
В январе Еврокомиссия заявила, что хочет создать механизм для того, чтобы поделиться избытком вакцин от коронавируса со своими бедными соседями и странами Африки.
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