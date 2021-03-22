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Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Британию из-за освобождения от налогов в Гибралтаре
11:25 22.03.2021 |
Европейская комиссия обратилась с иском в Суд ЕС из-за того, что Великобритания в полном объеме не вернула незаконную государственную помощь на сумму около 100 млн евро, предоставленную как освобождение от налогообложения в Гибралтаре.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.
"Европейская комиссия решила подать на Соединенное Королевство в Суд ЕС за то, что была в полном объеме возвращена незаконная государственная помощь объемом примерно 100 млн евро, предоставленная в качестве освобождения от налогов для пассивных процентов и роялти в Гибралтаре", - говорится в сообщении.
Маргрете Вестагер, вице-президент ЕК, ответственная за политику конкуренции, заявила, что помощь дала несправедливое преимущество некоторым транснациональным компаниям и не была полностью возвращена более чем через два года после соответствующего решения.
"Помощь, оказываемая Гибралтаром в виде освобождения от уплаты корпоративного налога за пассивные проценты и роялти, дала несправедливое преимущество некоторым транснациональным компаниям и должна была быть возвращена Соединенным Королевством и властью Гибралтара. Однако более чем через два года после принятия Комиссией этого решения помощь до сих пор не возвращена в полном объеме и не было достигнуто достаточного прогресса в восстановлении конкуренции. Вот почему мы решили обратиться в Суд ЕС из-за невыполнения этого решения", - заявила Вестагер.
Речь идет о периоде, когда Британия еще находилась в составе Евросоюза. Согласно правилам ЕС, распространявшимся и на Британию, подобная финансовая поддержка должна была быть возвращена страной-получателем.
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